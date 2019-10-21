22 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 69;

9.00-12.00 — отрезки улиц Ибраимова, Байтика Баатыра, Горького, Матросова;

9.00-13.00 — отрезок улицы Матросова, переулок Сумской;

9.00-18.00 — отрезки улиц Заводской, Рыскулова, Жумабека, Кулиева, Фучика, Чымкентская, переулок Краснознаменный;

9.30-19.00 — на улице Куренкеева (от улицы Тоголока Молдо до улицы Абдрахманова), жилмассив «Бакай-Ата»;

10.00-18.00 — отрезки улиц Логвиненко, Панфилова, Куренкеева, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Отмок-Ашуу, Сонкол, Иссык-Кол, Кергеташ, Оберон, Жайылган);

15.00-17.00 — отрезки улиц Медерова, Карасаева, переулки Гвардейский, Вишневый, Магнитогорский;

13.00-16.00 — отрезки улиц Скрябина, Элебаева, Байтика Баатыра, переулок Топографический.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

8.00-17.00 — села Маевка (улицы Набережная, Новая, Полевая), Восток (улицы Карла Маркса, Ленина), Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная, Центральная), Арашан (улицы Клубная, 8 Марта), Ленинское (на улице Алма-Атинской от объездной дороги до центра, улицы Набережная, Коммунарская, Садовая, переулки Зеленый, Южный);

9.00-17.00 — села Чон-Таш, Октябрьское (1-ое тделение), Кайырма (улицы Актюбинская, Каирминская), Лебединовка (улица Мичурина, проспект Победы);

Сокулукский РЭС

5.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо»;

9.00-17.00 — села Фрунзе (улицы Южная, Строительная, Западная), Комсомольское (улицы Строительная, Набережная), Шалта (улицы Западная, Шукуралиева, Жусупбека, Алмазбекова, Проектируемая, Восточная, Гагарина), Асылбаш (улицы Ленина, Жайчи, Доолот), Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная, Южная, Победы, Дзержинского, Спортивная, Кирова), Сокулук (улицы Белинского, Фрунзе, Алма-Атинская, Советская, Бакыта, Больничная, Киевская, Калинина, Ленина, Свердлова, Мичурина, Токтогула, 8 Марта, 27-го Партсъезда);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ан-Арык (улица Центральная), Бала-Айылчи, Ак-Суу (спиртзавод, военная часть), Беловодское (улицы Комсомольская, Кирова, Северная, Крупской, Лермонтова), Садовое, Сретенка (улицы Первое Мая, Ак-Булак, крестьянское хозяйство);

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — город Кара-Балта (квартал «Победы», 10, 11, улицы Береговая, Кара-Балтинская, Тимирязева), села Полтавка, (улицы Партизанская, Коминтерна, Центральная), Новониколаевка, (улицы Западная, Комсомольская, Зеленая, Ленина, Центральная, Луговая, Пушкина, Юбилейная, Строительная, Свердлова);

Кантский РЭС