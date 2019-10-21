Смартфоны Google Pixel 4 только вышли, а в них уже нашли серьезную проблему

Смартфоны нового поколения Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые компания представила на прошлой неделе, получили систему распознавания владельца по лицу — аналогичную Face ID, которую Apple использует в трех поколениях iPhone. С ней и возникла проблема, сообщил портал RG Digital.

В Google утверждают, что распознавание срабатывает практически мгновенно — человеку достаточно вынуть смартфон из кармана и поднести к лицу, как устройство снимет блокировку.

По данным The Verge, проблема в том, что разблокировка срабатывает даже в случае, если владелец смартфона закрыл глаза или спит. Таким образом, при желании злоумышленник сможет получить доступ к личной информации, приложениям, фотографиям и другим данным, не спрашивая желания хозяина устройства.

Использующаяся в смартфонах Apple технология Face ID реагирует на закрытые глаза и не разблокирует смартфон.

При этом на изображениях смартфона, которые появились в Сети незадолго до его анонса, в меню распознавания лиц была видна настройка: «Требовать, чтобы глаза были открыты», однако в финальной редакции прошивки ее не оказалось.

В Google подтвердили, что смартфон можно разблокировать, даже если глаза владельца закрыты.

Техподдержка компании рекомендовала обратить внимание на блокировку смартфона с помощью PIN-кода. Будет ли исправлен недостаток с выходом новой версии прошивки, неизвестно.

Продажи Google Pixel 4 и Pixel 4 XL стартуют 24 октября.

С проблемами безопасности сталкиваются флагманы и других производителей — например, дактилоскопические сканеры Samsung Galaxy S10 можно обмануть, наклеив на экран защитную пленку за $3.