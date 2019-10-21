В Кыргызстане упростили регистрацию авто и выдачу водительских прав

В Кыргызстане облегчили процедуры регистрации автотранспортных средств и выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. В правила государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них внесли изменения, которые исключают выдачу техталона транспортного средства для юридических лиц.

Кроме того, по желанию собственника транспортного средства в электронной базе данных регистрируется «сособственник». В особых отметках свидетельства о регистрации транспортного средства производится запись. Упрощается процедура по регистрации транспортных средств за иностранными гражданами.

Каждому транспортному средству, установке и оборудованию присваивают уникальный идентификационный номер, все необходимые данные о них вносят в электронную базу данных.

«Все регистрационные действия производятся при привязке к персональному идентификационному номеру для физического лица, идентификационного налогового номера для юридического лица. В правила приема квалификационных экзаменов, выдачи водительских удостоверений и удостоверений тракториста-машиниста также внесли изменения. В случае утери исключена практика выдачи временного талона на право управления транспортным средством, срок действия медицинской справки продлен до одного года», — говорится в сообщении.

Для иностранных граждан в случае обмена водительского удостоверения иностранного государства исключена процедура сдачи теоретического экзамена. Сдается только практический экзамен по навыкам вождения. Свидетельство об обучении теперь не предоставляется при наличии сведений в электронной базе данных. Все регистрационные действия производят при привязке к персональному идентификационному номеру физического лица.