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Общество

Цифра дня. 9,3 килограмма вредных выбросов приходится на каждого кыргызстанца

В Кыргызстане в 2018 году объемы выбросов загрязняющих веществ составили 283,6 килограмма на один квадратный метр и 9,3 килограмма на одного человека. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его информации, всего объем выбросов загрязняющих веществ составил 56,7 тысячи тонн. Около половины выбросов (42,7 процента) приходится на Бишкек. При этом выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Иссык-Кульской области составили 2,3 тысячи тонн.

По данным столичной мэрии, 90 процентов загрязнения окружающей среды в Бишкеке приходится на транспортные средства. В 2018 году выбросы в атмосферу только транспортными средствами составили по республике 180 тысяч тонн.
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