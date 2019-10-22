Дети чиновников «Белого дома» оставили сирот и врачей без квартир

Муниципального жилья нет! Сколько раз звучала эта фраза на просьбы и заявления нуждающихся горожан? Уже и не сосчитать. А ведь квартиры могли появиться давно, если бы в мэрии работали грамотные специалисты.

Найти крайних

Более 10 тысяч квадратных метров жилья потерял муниципалитет Бишкека из-за слабого юридического сопровождения процедуры выделения участков, заявил недавно вице-мэр Азизбек Алымкулов.

В разное время мэрия, по его словам, выделяла земли в аренду под строительство напрямую, без конкурса. Компании обязались выделить муниципалитету часть помещений в уже готовых зданиях. Но не сделали этого. Привлечь к ответственности и забрать обещанное мэрия не может. Почему? Однозначного ответа мэр города Азиз Суракматов не знает.

Более 750 судебных дел об имущественных, земельных и других спорах находится в настоящее время в судах. Азиз Суракматов

«И зачастую муниципалитет почему-то проигрывает и терпит огромные убытки. Может быть, это происходит из-за слабых юристов, может, из-за того, что они не успевают этими вопросами заниматься, так как в отделах работают по четыре-пять специалистов, а может, есть просто другие причины, — предположил он. — Судьи ведь, принимая решения, учитывают интересы всех сторон процесса».

Не из-за коррупции ли в судах так происходит?

«Я не могу это утверждать, однако почему-то мы проигрываем суды и терпим убытки, теряем недвижимость и земельные участки», — посетовал градоначальник.

Блат знаний не добавит

Советник столичного мэра Гуля Алмамбетова говорит более прямолинейно. Виной всему, по ее словам, были слабые, неграмотные специалисты: «Это касается юридической службы всех государственных органов и МСУ. Сотрудники юридических отделов не входят в топ адвокатов и юристов, которых нанимают частные компании, судящиеся с мэрией. Мы это зафиксировали и провели реорганизацию, практически полностью поменяли штат юристов».

Почти все предыдущие мэры бесконечно устраивали на работу в юротдел родственников депутатов Жогорку Кенеша и детей чиновников «Белого дома». «Парашютистами» мы их называем. Неграмотные и некомпетентные. Гуля Алмамбетова

«После замены юристов у нас началась череда выигрышных судов. Каждый месяц возвращаем миллионы сомов за аренду, за год вернули более 43 гектаров земли. Сейчас все пошло отлично», — отметила она.

Кто возместит убытки?

«До 2005-го землю выдавали на платной основе на торгах или аукционе. А в 2006-2007 годах, чтобы сразу не платить деньги в бюджет города, придумали механизм выдачи земельных участков бесплатно. Но с условием передачи 10 процентов построенного жилья муниципалитету для передачи социальным работникам и малоимущим семьям. Просто приходил бизнесмен, брал землю и обещал отдать после завершения строительства 10 процентов квартир. Мэрия заключала договор, фирмы строили дома, продавали квартиры и уходили, а муниципалитет остался ни с чем», — рассказал Азиз Суракматов 24.kg.

По итогам инвентаризации выяснилось, что таких объектов более 30. Это уже дело правоохранительных органов вернуть имущество и квартиры мэрии Бишкека. Азиз Суракматов

«Вот, например, участок напротив посольства США. В жилом комплексе «Московия» городу должны были отдать 10 процентов квартир, но не сделали этого. И таких участков много. Если строится 100-квартирный дом, то передается 10 квартир, а мы бы выдали их как служебное жилье врачам, учителям, сиротам, работникам социальной сферы, малоимущим гражданам. Десять тысяч квадратных метров — это сто квартир по 100 квадратов, а если считать по 50-60 квадратов, то мы потеряли около 200 квартир», — подсчитал он.

Практически больше половины таких случаев, по данным мэра, закончилось тем, что суд признал: 10 процентов отдавать не нужно.

«А ведь все постановления муниципалитета о передаче квартир и договоры подписаны обеими сторонами. За это время строили и 200-квартирные дома. Если каждая стоит, грубо говоря, по $100 тысяч, посчитайте, какие убытки терпит мэрия. Эти квартиры не мне нужны или не вице-мэру, а учителям, врачам, поэтому будем судиться и возвращать имущество», — подчеркнул он.

А где столичный муниципалитет был раньше? Что делал все эти годы?

Чиновники сами не торопятся

24.kg связалось со строительной компанией, реализующей квартиры в «Московии». Директор ОсОО «МИСК» Арстанбек Айдаров заверил, что они не против передачи обещанной жилплощади, но «только после ввода дома в эксплуатацию, как это черным по белому указано в постановлении мэрии». А дом еще не сдан. Справедливы ли в таком случае претензии муниципалитета?

При этом чиновники сами не торопятся закрепить все документально. «Нас вызывали два месяца назад в управление муниципального имущества, мы ходили, предварительно договаривались. В мэрии должны были подготовить свое соглашение о передаче квартир, утвердить и представить его нам для ознакомления. Однако никакого проекта мы до сих пор не получили», — заметил Арстанбек Айдаров.

Тогда чего же ждут в муниципалитете? Что строительные компании добровольно начнут отказываться от своих денег?

На сегодня из 34 фирм дополнительное соглашение, по данным главы управления земельных ресурсов Азамата Сагындык уулу, подписано лишь с одной.

Мэрия рассчитывает от нее получить около 3 тысяч квадратных метров жилья.