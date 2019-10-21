«Элитными» во Дворце спорта станут также сцена, фойе и стена славы спортсменов

В соцсетях продолжается обсуждение ремонта концертного зала во Дворце спорта. Пользователи выложили копию договора руководства предприятия с частной строительной компанией Elite House.

Elite House

Из договора следует, что фирма обязуется также отремонтировать сцену, стену славы спортсменов в фойе и нанести логотип на пол в малом зале. Заместитель директора Дворца спорта Самат Токтоналиев пояснил, что дизайнерское оформлениезавершит, если хватит средств. В компании не рассчитывали, что реставрация кресел обойдется так дорого.

«Что касается логотипа на полу, то он будет нанесен в тренировочной зоне малого спортивного зала. И опять же это международная практика. Посмотрите на покрытие в залах той же NBA. Везде присутствуют фирменные знаки компаний-спонсоров. Это лакомые места для рекламодателя. Мы сможем торговать потом этой площадью по истечении срока контракта с Elite House. То есть нам тем самым фирма-застройщик обеспечила доход. Недовольство горожан, вероятно, связано и с тем, что это новшество. У нас в Кыргызстане раньше такого не было», — заметил замдиректора.

Пока не знаю, будет ли Elite House ремонтировать пол, все упирается в финансы. Но для нас, для Дворца спорта, это только плюс. Во-первых, реставрация; во-вторых, нам откроют выход на рынок. Самат Токтоналиев

Он добавил, что договор с фирмой заключен на пять лет. Отметим, что, после того как горожане посетили обновленный концертный зал, пользователи соцсетей раскритиковали ремонт. Большая часть участников дискуссии назвала его полной безвкусицей. Есть и те, кто встал на сторону строительной компании, заметив, что ремонта во Дворце спорта не было со времен распада СССР.