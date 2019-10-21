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Общество

Разгромный проигрыш Кыргызстану. Главный тренер сборной Мьянмы по футболу уволен

Федерация футбола Мьянмы (MFF) объявила, что рассталась с главным тренером национальной сборной Миодрагом Радуловичем. Об этом сообщило Foxsports.com

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По их данным, в федерации заявили, что они расторгли соглашение с черногорским тренером по обоюдному согласию сторон. Объявлено также о возвращении немецкого тренера Антуана Хей.

«Проанализировав последние матчи отборочных матчей чемпионата мира, MFF решил, что Радулович не подходит для должности главного тренера. Соглашение с ним аннулировано», — говорится в заявлении.

Напомним, матч прошел 10 октября в Бишкеке в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022 года и завершился со счетом 7:0 в пользу сборной Кыргызстана.

По итогам четырех туров сборная Мьянмы занимает последнее место в группе F, не имея очков в турнирной таблице.

Сборная Мьянмы проиграла все три игры с общим счетом 0:10.

Бывший менеджер национальной сборной Ливана был назначен главным тренером Мьянмы еще в апреле 2019 года. Его команда потерпела поражение со счетом 1:0 со сборной Монголии в дебюте отборочного турнира чемпионата мира, а затем уступила со счетом 2:0 Японии и со счетом 7:0 Кыргызстану.
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