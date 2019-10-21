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Общество

На мероприятиях, проводимых за госсчет, предлагают запретить фонограмму

В Кыргызстане предлагают запретить использование фонограммы на мероприятиях, проводимых за счет бюджета. Законопроект Министерство культуры, туризма и информации вынесло на общественное обсуждение.

Как отметили в справке-обосновании, предлагают изменить Закон «О культуре», а Закон «О фонограммах» признать недействительным.

В ведомстве хотят запретить использование голосовой и плюсовой фонограмм на культурно-массовых мероприятиях, организуемых за счет средств республиканского и местных бюджетов, за исключением мероприятий общенационального значения, при съемках и передаче прямых эфиров по каналам телевидения.

Кроме того, если во время концерта используют фонограмму, то информацию об этом должны указать на билетах, афишах, в рекламе и иных носителях.
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