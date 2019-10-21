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Общество

Две награды получил Бишкекский драматический театр на фестивале в Казахстане

Актеры Бишкекского городского драматического театра имени А.Умуралиева получили две награды на III Международном фестивале театров имени Ж.Хаджиева, который прошел 15-19 октября в Жесказгане. Об этом сообщила пресс-служба театра.

По ее данным, они одержали победу в номинации «Лучший актерский ансамбль», а Абдусалам кызы Жайнагуль удостоилась почетного приза «Лучшая женская роль второго плана».

Цель фестиваля — развитие театрального искусства, укрепление творческих связей, открытие новых имен в театральном мире.

На суд зрителей и международных критиков Бишкекский театр представил работу режиссера-постановщика Татьяны Захаровой «Сфорцандо».

В основе постановки с интригующим названием — произведение известного французского драматурга Жана Ануя «Оркестр». Пьеса написана в 1962 году. 
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