Две награды получил Бишкекский драматический театр на фестивале в Казахстане

Актеры Бишкекского городского драматического театра имени А.Умуралиева получили две награды на III Международном фестивале театров имени Ж.Хаджиева, который прошел 15-19 октября в Жесказгане. Об этом сообщила пресс-служба театра.

По ее данным, они одержали победу в номинации «Лучший актерский ансамбль», а Абдусалам кызы Жайнагуль удостоилась почетного приза «Лучшая женская роль второго плана».

Цель фестиваля — развитие театрального искусства, укрепление творческих связей, открытие новых имен в театральном мире.

На суд зрителей и международных критиков Бишкекский театр представил работу режиссера-постановщика Татьяны Захаровой «Сфорцандо».

В основе постановки с интригующим названием — произведение известного французского драматурга Жана Ануя «Оркестр». Пьеса написана в 1962 году.