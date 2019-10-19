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Общество

Задержание кыргызстанцев в Москве законно. Они нарушили миграционные правила

Посольство Кыргызстана в России опровергает сообщение омбудсмена о том, что в Москве милиция незаконно удерживает двух граждан КР. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

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По ее данным, правоохранительные органы РФ 1 октября привлекли к административной ответственности двух граждан Кыргызстана за нарушение миграционного законодательства. Их регистрация по месту жительства была фальшивой.

«Однако они не приняли меры для легализации пребывания в России, их повторно задержали 16 октября. На следующий день состоялся суд. Он назначил им штраф и административное выдворение за пределы РФ. Граждане в суде вину признали полностью», — отметили в посольстве.

Вчера пресс-служба омбудсмена сообщила, что акыйкатчи написал письмо уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой и попросил содействия в решении вопроса о двух кыргызстанцах, которых незаконно удерживают в отделении полиции Москвы.
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