Военные Кыргызстана участвовали в учениях стран ОДКБ в Беларуси

Военные из Кыргызстана приняли участие в специальном учении с силами и средствами разведки стран Организации Договора о коллективной безопасности «Поиск-2019» в Беларуси. Об этом сообщило управление информационного обеспечения Генштаба Вооруженных сил КР.

По его данным, военнослужащие отработали задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований, восстановлению конституционного порядка.

Кроме того, отработали элементы по оказанию гуманитарной и медицинской помощи гражданам в населенном пункте после восстановления правопорядка.

Учение проводили на четырех полигонах Беларуси в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2019» с 14 по 18 октября. В нем участвовали военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ.