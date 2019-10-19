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Общество

В Бишкеке отключили фонтаны и готовят к зиме

Фонтаны Бишкека отключили и готовят к зиме и ремонту. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники «Тазалыка» приступили к осушению и очистке бассейнов фонтанов.

«С привлечением спецтехники демонтируют электронасосы и насадки, очищают от налета и проводов светильники фонтанных комплексов», — отметили в муниципалитете.

Полностью подготовить фонтаны к зиме планируют до конца октября, а в ноябре начнут капитальный ремонт их насосов, электродвигателей, водопроводных труб, электрощитков и замену задвижек.

В мэрии добавили, что на балансе «Тазалыка» 16 фонтанных комплексов.
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