В Бишкеке отключили фонтаны и готовят к зиме

Фонтаны Бишкека отключили и готовят к зиме и ремонту. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники «Тазалыка» приступили к осушению и очистке бассейнов фонтанов.

«С привлечением спецтехники демонтируют электронасосы и насадки, очищают от налета и проводов светильники фонтанных комплексов», — отметили в муниципалитете.

Полностью подготовить фонтаны к зиме планируют до конца октября, а в ноябре начнут капитальный ремонт их насосов, электродвигателей, водопроводных труб, электрощитков и замену задвижек.

В мэрии добавили, что на балансе «Тазалыка» 16 фонтанных комплексов.