Абонентские отделы «Тазалыка» стали работать без обеденных перерывов

МП «Тазалык» изменило график работы абонентских отделов. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь предприятия Жибек Каракеева.

По ее данным, теперь они работают без обеденного перерыва с 8.00 до 17.00.

«Убедительная просьба — вовремя оплачивать счета за вывоз твердых бытовых отходов. Тариф — 22,5 сома в месяц, пенсионерам — 6 сомов», — написала Жибек Каракеева.

С вопросами можно обращаться по телефонам: Физические лица — Свердловский район — 0312344753;

— Ленинский район — 0312345041;

— Первомайский район — 0312345113. *Октябрьский район обслуживает ОсОО «КомТрансКом». Юридические лица — 0312345098.

Адрес МП «Тазалык»: улица Ростовская, 19б (район Западного автовокзала).

Отметим, что решение приняли после того, как в социальной сети Facebook предложили, чтобы все госструктуры и госпредприятия, где обслуживают население, работали без обеденных перерывов.