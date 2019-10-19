Абонентские отделы «Тазалыка» стали работать без обеденных перерывов

МП «Тазалык» изменило график работы абонентских отделов. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь предприятия Жибек Каракеева.
По ее данным, теперь они работают без обеденного перерыва с 8.00 до 17.00.
«Убедительная просьба — вовремя оплачивать счета за вывоз твердых бытовых отходов. Тариф — 22,5 сома в месяц, пенсионерам — 6 сомов», — написала Жибек Каракеева.
С вопросами можно обращаться по телефонам:
Физические лица
— Свердловский район — 0312344753;
— Ленинский район — 0312345041;
— Первомайский район — 0312345113.
*Октябрьский район обслуживает ОсОО «КомТрансКом».
Юридические лица
— 0312345098.
Адрес МП «Тазалык»: улица Ростовская, 19б (район Западного автовокзала).
Отметим, что решение приняли после того, как в социальной сети Facebook предложили, чтобы все госструктуры и госпредприятия, где обслуживают население, работали без обеденных перерывов.