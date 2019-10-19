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Общество

В некоторых районах Бишкека, Токмака и Джалал-Абада не будет газа

На следующей неделе в некоторых районах Бишкека, Токмака и Джалал-Абада не будет газа.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ прекратят подачу природного газа в следующих районах:

— 21-25 октября в Бишкеке в районе, ограниченном отрезками улиц Акиева, Шопокова, проспектов Чуй, Жибек Жолу;

— 21-23 октября в Бишкеке в районе, ограниченном улицами Береговой, Новой, Мыскал, Садовой, Алтын-Бешик, Коммунаров;

— 21 октября в Токмаке на улицах Комсомольской, 175, 115-123, Ибраимова, 115-123, 142, Береговой, 69-79, Казахстанской, 70-82;

— 21 октября в Джалал-Абаде на улице Ленина.
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