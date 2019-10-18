На парламентские слушания по бюджету-2020 пришли пять депутатов

В Жогорку Кенеше сегодня прошли парламентские слушания по обсуждению законопроекта «О республиканском бюджете КР на 2020 год». В них приняли участие пять депутатов. Об этом 24.kg сообщил специалист по связям с общественностью Коалиции за бюджетную адвокацию Елена Баялинова.

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По ее словам, также обсуждался вопрос о сокращении расходов бюджета на сектор здравоохранения.

Елена Баялинова напомнила, что Минздраву на 2020 год требуется дополнительно минимум 1 миллиард 347,3 миллиона сомов.

«Горячих обсуждений не получилось. Депутатов было мало. Разговор строился в основном между членами правительства и теми, кто пришел с чаяниями об увеличении бюджета. Но не было людей, от которых зависит принятие решений, — парламентариев. Именно они могут вносить изменения в законы. А члены правительства и так прекрасно обо всех проблемах знают. Но правительство — это исполнительный орган», — отметила Елена Баялинова.

Она добавила, что Коалиция за бюджетную адвокацию считает недопустимым сокращение расходов на сферу здравоохранения. Правозащитники предложили варианты, где можно найти дополнительные средства. В частности, предлагают рассмотреть вопрос сокращения льготных категорий лиц, освобожденных от взносов в Социальный фонд, упразднить институт полномочных представителей правительства в областях, упразднить избыточные высшие политические и административные должности (заместители, помощники) и другие.

Напомним, общие расходы бюджета Кыргызстана в 2020 году составят 173 миллиарда сомов. При этом на сектор здравоохранения планируется выделить всего 14 миллиардов 321,6 миллиона сомов.