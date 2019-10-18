Президент проверил, как на деньги доноров идет реконструкция Токтогульской ГЭС

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках своей двухдневной рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил Токтогульскую ГЭС и ознакомился с результатами первой фазы модернизации.

Два с половиной года назад, 13 мая 2017 года, тогда еще премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дал поручение провести реконструкцию на главном энергообъекте страны — Токтогульской ГЭС.

Читайте по теме АБР выделил на обновление оборудования ГЭС $55 миллионов

Проект утвержден в июне 2012 года советом директоров Азиатского банка развития. По словам председателя правления «Национального энергохолдинга» Айтмамата Назарова, при финансовой поддержке АБР проведена замена второстепенного электрического и механического оборудования.

«Новое оборудование включало четыре кабеля на 500 кВт, четыре повышающих трансформатора на 500 кВт, автоматические выключатели генераторов, вспомогательные трансформаторы, закрытое распредиделительое устройство 0,4-6 кВт, реконструкцию ОРУ 500 кВт» , — сказал Назаров.

Президент Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Азиатский банк развития за финансирование проекта по первой фазе на сумму $55 миллионов. Глава государства отметил профессионализм подрядных организаций, выполнивших технически сложную и масштабную работу.

Во время реализации второй и третьей фаз будут заменены четыре агрегата Токтогульской ГЭС. Для этого потребуется $320 миллионов. Средства выделили АБР и ЕАБР. Замена гидроагрегатов будет завершена до 2023 года.

Директор постоянного представительства АБР в КР Кендис Макдейган отметила, что после трехфазовой реконструкции ГЭС объем производственной мощности увеличится в 20 процентов, тем самым позволяя повысить рост экономики на 1,5 процента.

Генеральный директор компании-подрядчика «Генсер» (Genser) Аднан Окшен рассказал, что оборудование привезли из Европы, Турции и Китая. В работах по реконструкции Токтогульской ГЭС приняли участие около 100 человек.



В этом году энергетика Кыргызстана отмечает свой 85-летний юбилей. В связи с этим президент поздравил ветеранов и энергетиков с праздником и вручил им награды, грамоты и именные часы.