21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Московской, Панфилова, Раззакова, Абдрахманова, Темировской, Кеминской, Ошской, Кулатова, переулок Оренбургский;

9.00-17.00 — улица Токтогула, 86, 12-й микрорайон, 69;

9.00-14.00 — улица Байтика Баатыра, 19, 39, отрезки улиц Кошевого, Карасаева;

9.30-18.00 — жилмассивы «Карагачевая роща», «Кара-Жыгач»;

9.30-19.00 — вдоль БЧК от улицы Лермонтова до улицы Буденного;

14.00-17.00 — 5-й микрорайон, 1-3, 6-8, 1/1-4/1.

Ош