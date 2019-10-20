19:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

Бишкек

  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Московской, Панфилова, Раззакова, Абдрахманова, Темировской, Кеминской, Ошской, Кулатова, переулок Оренбургский;
  • 9.00-17.00 — улица Токтогула, 86, 12-й микрорайон, 69;
  • 9.00-14.00 — улица Байтика Баатыра, 19, 39, отрезки улиц Кошевого, Карасаева;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Карагачевая роща», «Кара-Жыгач»;
  • 9.30-19.00 — вдоль БЧК от улицы Лермонтова до улицы Буденного;
  • 14.00-17.00 — 5-й микрорайон, 1-3, 6-8, 1/1-4/1.

Ош

  • 8.00-17.00 — улицы Шакирова, Увам, Столичная, Заречная, Ленинградская, Демократическая, Санаторная, Айтиева, Осконалиева, село Толойкон.
Ссылка:
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
20 октября: где в Бишкеке отключат свет
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 октября: днем без осадков
18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
11 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Конвой и&nbsp;заломленные руки. Что ждет Атамбаева в&nbsp;случае отказа от&nbsp;участия в&nbsp;суде Конвой и заломленные руки. Что ждет Атамбаева в случае отказа от участия в суде
Отец мальчика, покончившего с&nbsp;собой из-за шоколадки, обратился в&nbsp;прокуратуру Отец мальчика, покончившего с собой из-за шоколадки, обратился в прокуратуру
Путешественница из&nbsp;Франции нашлась Путешественница из Франции нашлась
Некоторые районы Бишкека завтра останутся без холодной и&nbsp;горячей воды Некоторые районы Бишкека завтра останутся без холодной и горячей воды
Бизнес
Как выжить в&nbsp;цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в&nbsp;картинках Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
20 октября, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, кинопремьеры, концерты
18:30
21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Машины выезжают на встречку, чтобы объехать нарушителей
15:01
Мгновения жизни. Лунная дорожка и головокружительный Кара-Коо
14:00
Осенние каникулы. В какие страны отправиться с детьми
19 октября, суббота
22:32
В Кара-Суу сгорел цех по производству фольги