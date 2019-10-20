Неделя-24. Протест Алмазбека Атамбаева и засекреченный суд по делу Батукаева

Судебное разбирательство по уголовному делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял судья Первомайского районного суда Эмил Каипов после предварительных слушаний. Причиной такого решения стало наличие засекреченного тома уголовного дела. В нем содержатся показания двух человек — Эмиля Макимбетова и Шамиля Атаханова.

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Предварительные слушания по делу прошли без Алмазбека Атамбаева. Он отказался участвовать в суде и дал согласие на проведение процесса без него, так как считает все происходящее незаконным. «То, что Алмазбек Атамбаев отказывается выходить из камеры, — это правовой вакуум. Как будут решать это, мы не знаем», — сказал адвокат Сергей Слесарев.

Фото 24.kg. Тендер на установку камер по второму этапу «Безопасного города» выиграла китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd.

В 2020 году в Кыргызстане начнут реализовывать второй этап проекта «Безопасный город». Новые камеры появятся более чем на 200 перекрестках страны. В Бишкеке в проект добавят еще 44 перекрестка, в том числе в центре города. Второй этап охватит все области страны, 17 городов и 73 населенных пункта. Всего установят около 3 тысяч камер. 24.kg составило карту их дислокации.

Произошли подвижки и в другом громком деле — выводе $5 миллионов из «Манаса». Задержанный ранее по уголовному делу директор Бишкекского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мирлан Бегалиев пошел на сделку со следствием. Он полностью признал вину и дал показания на других участников и организаторов преступления. Его отпустили под домашний арест.

Уголовное дело касается покупки аэропортом «Манас» 100 процентов пакета акций ЗАО «Топливный центр» за $5 миллионов. В то время предприятие находилось на грани банкротства. Но участники сделки составили фиктивную служебную записку, в которой указали, что ЗАО доходное и не имеет долговых обязательств.

О других важных темах, которые интересовали кыргызстанцев, — в обзоре «Неделя-24».

Вокруг дела вора в законе Азиза Батукаева

Фото 24.kg. Участие экс-президента Алмазбека Атамбаева в судебном процессе по делу Азиза Батукаева под вопросом

В Первомайском районном суде Бишкека закончились предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Судебный процесс начнется 15 ноября. На этот день назначили первое заседание. 24.kg собрало 11 самых распространенных вопросов об этом громком деле.

Предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходили без участия экс-президента Алмазбека Атамбаева. Он отказался выходить из камеры. Накануне суд решил, что рассмотрение дела по существу пройдет в закрытом режиме. Участие в нем Алмазбека Атамбаева под вопросом. Юристы правовой клиники «Адилет» пояснили 24.kg, в каких случаях уголовное дело могут рассматривать без подсудимого.

Приграничная жизнь простых кыргызстанцев

Фото 24.kg. Село Максат

О проблемах села Максат в Кулундинском айыльном округе теперь знают все кыргызстанцы. Новости из этого населенного пункта в Баткенской области появляются в СМИ регулярно и касаются исключительно приграничных конфликтов. Хотя в Максате полно других проблем. Журналист 24.kg Жазгуль Масалиева посетила село и поговорила с жителями об их тяжелой жизни вдали от Бишкека. Подробнее — «От столкновений до стрельбы. Как кыргызстанцы живут на границе с Таджикистаном».

Как чиновники Бишкека планы рисуют

Без руля и без ветрил продолжает жить и развиваться Бишкек. В столице до сих пор не приняли правила землепользования и застройки (ПЗЗ). 24.kg разбиралось, что это за документ и насколько опасения горожан и активистов о возможном изъятии частной собственности оправданы. Подробнее — «Строительство по правилам, или Попытка изъять собственность».

Золотая подпорка экономики

По итогам III квартала рост ВВП Кыргызстана остается высоким — 6,2 процента. Однако второй месяц подряд показатель роста замедляется, а данные по нему с учетом золота и без него разнятся почти в два раза. Подробнее в экономическом обзоре Татьяны Кудрявцевой «Итоги сентября. Экономику Кыргызстана поддерживает на плаву добыча золота».

Предвыборная разминка. Кто возьмет 9 процентов?

Фото пресс-служба Жогорку Кенеша. Зал заседаний парламента Кыргызстана

Вице-спикер парламента Аида Касымалиева входила в состав группы по внесению изменений в избирательное законодательство Кыргызстана. Нардеп признала, что поправки не являются революционными и избирательную систему не меняют. В интервью 24.kg Аида Касымалиева объяснила, почему поправки все-таки можно назвать прогрессивными, и заметила, что информации о новом законе о выборах очень мало. Пока не выучили новые правила игры даже депутаты.

Одним из самых спорных новшеств избирательного законодательства является введение 9-процентного барьера для прохождения партий в Жогорку Кенеш. Часть депутатов Жогорку Кенеша и отдельные эксперты считают такой высокий барьер большой проблемой, которая станет непреодолимой для многих политических организаций на парламентских выборах 2020 года. Сколько партий его преодолеют? Об этом в материале «Выборы-2020. Преодолеют ли партии барьер в 9 процентов на пути в Жогорку Кенеш».

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 16 октября принял председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову. Встреча — сигнал «Белого дома»: досрочных выборов в Жогорку Кенеш седьмого созыва не будет. Они пройдут в срок, ровно через год. И пройдут по новым правилам, которые на руку нынешним провластным группировкам. Подробнее в материале «Выборы-2020. Олигархи сохранят за собой Жогорку Кенеш».

Спортивные надежды Кыргызстана: один — в Англию, другой — в США

Фото ФФ КР. Ырыскелди Тыныбеков (слева) на тренировке. Июль 2019 года

О футболисте Ырыскелди Тыныбекове многие узнали в 2018 году, когда он участвовал в открытии матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии. В этом году юношу пригласили в Англию. Перед отъездом юное дарование рассказало в интервью 24.kg, чем займется на родине футбола, и вспомнило яркие моменты карьеры.

Бекжан Матысаев — один из лучших тайбоксеров Кыргызстана. Ему только 23 года, но, кажется, он выступает за сборную вечность. Семь раз выигрывал чемпионат республики, призер чемпионата мира и двух Азиатских игр. Сейчас готовится к новому этапу в жизни. Как спорт спас его от дурного влияния улицы, кто стал его второй матерью и с каким настроем он выходит на ринг, боец Бекжан Матысаев рассказал в интервью 24.kg.

Как кыргызстанец стал бизнесменом в Москве

Фото из личного архива Марселя Салахунова. Марсель Салахунов во время встречи с предпринимателями

Марсель Салахунов, несмотря на возможности карьерного роста в местной администрации Джалал-Абадской области, бросил работу и 14 лет назад уехал в Россию. Там устроился в кыргызскую диаспору, а затем открыл свой бизнес. Теперь он объединил московских кыргызов в форуме «Табарман», где опытные предприниматели делятся навыками и секретами бизнеса в России с молодыми соотечественниками. Недавно со своей командой запустил бизнес-лабораторию. Марсель Салахунов поделился с 24.kg секретами, как из охранника в ресторане подняться до владельца нескольких бизнес-проектов в Москве.

О стимпанке, флюид-арте и коммерческих художниках

Творчество художника Николая Жестовского отличается от коллег по цеху. Он пишет картины в жанре стимпанк. Недавно в арт-студии Ololohaus открылась его выставка. Работы вызвали большой интерес и восторг у горожан. Журналист 24.kg побеседовал с художником о стимпанке и других жанрах, проблемах культуры и искусства в нашей стране и актуальности профессии.

Красивый Кыргызстан. Фотовзгляд читателей 24.kg

Фото Билимбека Ажибекова. Вид из окна кочкорских чиновников

Красивых мест в Кыргызстане не перечислить. И даже порой привычные могут нас удивить. Поэтому мы вновь не ограничиваемся каким-то темами и предлагаем полюбоваться фотографиями, сделанными нашими читателями в самых разных уголках республики. Подробнее — «Мгновения жизни. Грозный Кокомерен и великолепный Сары-Челек».

Как в Бишкеке деньги в асфальт закатывают

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О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. На улице Чокморова (возле бульвара Молодой Гвардии) тротуар жители дома превратили в парковку

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Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».