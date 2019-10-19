В одном из скверов Бишкека хотят построить дом, местные жители против

Желающих построить дом в парковых зонах в Бишкеке меньше не становится. Жители улицы Республиканской не первый год противостоят попыткам застроить участок в сквере. Они сообщили 24.kg об очередной попытке.

«Раньше в здании киностудии располагалась лесная школа. Ее ученики посадили здесь деревья, им более 80 лет», — рассказала местная жительница Валентина.

Участок, на котором хотят начать стройку, расположен рядом с ее домом. Она говорит, что жители устали от попыток захватить территорию.

Тут уже и палатки ставили, хотели строить, а потом выяснялось, что участок у людей, вообще, расположен за БЧК. Местная жительница

Однако хозяин участка Акынбек Имамбеков утверждает, что ни о каком захвате говорить нельзя. Он купил его в 2009-м, есть все документы.

«Есть Красная книга, документы из Госрегистра. У меня все по закону», — заверяет предприниматель.

По его словам, наоборот, старожилы самовольно увеличили территории своих участков, а на его земле кто-то установил строительный вагончик и насыпал камней.

Пока он только успел выкопать траншею по границам участка.

Разбираться в вопросе приезжал начальник управления землепользования и строительства мэрии столицы Талант Иманакун уулу.

«Здесь несколько мини-скверов, в 2006-2008 годах выделили несколько участков под индивидуальное строительство. Конечно, этого делать нельзя было. Однако у владельца есть Красная книга», — сказал он.

Начальник управления добавил, что у хозяина нет разрешения на строительство. «Владельцу не выдавали разрешение на строительство, он обратился в суд и, по его словам, выиграл. Но решение не представил. За разрешением на строительство не обращался. Будем изучать все документы», — отметил он.

Талант Иманакун уулу говорит, что муниципалитет обратится в суд.

Владельцам, самовольно увеличившим свои участки, выдадут предписание на снос.

Кроме того, управление проверит информацию местных жителей о том, что в зеленой зоне выделили под строительство несколько участков.