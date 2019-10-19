15:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В одном из скверов Бишкека хотят построить дом, местные жители против

Желающих построить дом в парковых зонах в Бишкеке меньше не становится. Жители улицы Республиканской не первый год противостоят попыткам застроить участок в сквере. Они сообщили 24.kg об очередной попытке.

«Раньше в здании киностудии располагалась лесная школа. Ее ученики посадили здесь деревья, им более 80 лет», — рассказала местная жительница Валентина.

Участок, на котором хотят начать стройку, расположен рядом с ее домом. Она говорит, что жители устали от попыток захватить территорию.

Тут уже и палатки ставили, хотели строить, а потом выяснялось, что участок у людей, вообще, расположен за БЧК.

Местная жительница

Однако хозяин участка Акынбек Имамбеков утверждает, что ни о каком захвате говорить нельзя. Он купил его в 2009-м, есть все документы.

«Есть Красная книга, документы из Госрегистра. У меня все по закону», — заверяет предприниматель.

По его словам, наоборот, старожилы самовольно увеличили территории своих участков, а на его земле кто-то установил строительный вагончик и насыпал камней.

Пока он только успел выкопать траншею по границам участка.

Разбираться в вопросе приезжал начальник управления землепользования и строительства мэрии столицы Талант Иманакун уулу.

«Здесь несколько мини-скверов, в 2006-2008 годах выделили несколько участков под индивидуальное строительство. Конечно, этого делать нельзя было. Однако у владельца есть Красная книга», — сказал он.

Начальник управления добавил, что у хозяина нет разрешения на строительство. «Владельцу не выдавали разрешение на строительство, он обратился в суд и, по его словам, выиграл. Но решение не представил. За разрешением на строительство не обращался. Будем изучать все документы», — отметил он.

Талант Иманакун уулу говорит, что муниципалитет обратится в суд.

Владельцам, самовольно увеличившим свои участки, выдадут предписание на снос.

Кроме того, управление проверит информацию местных жителей о том, что в зеленой зоне выделили под строительство несколько участков.
Ссылка:
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
Сквер Горького хотят благоустроить. Мэрия предлагает оценить эскиз
Два года жители микрорайона № 4 ждут обещанный городскими властями сквер
Тендер на благоустройство сквера имени Максима Горького в Бишкеке отменили
Мэрия Бишкека проверит законность застройки в микрорайоне «Восток-5»
Еще один сквер появится в микрорайоне «Джал»
В микрорайоне «Восток-5» огородили участок. Жители опасаются новой стройки
В Бишкеке демонтировали пункт по замене масла, контейнеры и летнюю площадку
Вандалы оставили свои имена на деревянных комузах в новом сквере в Бишкеке
Дольщики начали строить дом и повредили фундамент в соседнем
Более 500 незаконно построенных объектов насчитали в Кыргызстане
Популярные новости
Конвой и&nbsp;заломленные руки. Что ждет Атамбаева в&nbsp;случае отказа от&nbsp;участия в&nbsp;суде Конвой и заломленные руки. Что ждет Атамбаева в случае отказа от участия в суде
Путешественница из&nbsp;Франции нашлась Путешественница из Франции нашлась
Некоторые районы Бишкека завтра останутся без холодной и&nbsp;горячей воды Некоторые районы Бишкека завтра останутся без холодной и горячей воды
Давно пора. Арстана Алая, объявившего себя Богом, подвергнут экспертизе Давно пора. Арстана Алая, объявившего себя Богом, подвергнут экспертизе
Бизнес
Как выжить в&nbsp;цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в&nbsp;картинках Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
19 октября, суббота
15:40
В Кок-Жаре хотели отремонтировать дорогу, но повредили столбы
15:21
Уникальный погребальный курган с римской колесницей нашли в Хорватии
15:00
В одном из скверов Бишкека хотят построить дом, местные жители против
14:42
Задержание кыргызстанцев в Москве законно. Они нарушили миграционные правила
14:23
Военные Кыргызстана участвовали в учениях стран ОДКБ в Беларуси