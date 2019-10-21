В Бишкеке 21 октября утром возможен слабый дождь. Воздух прогреется до +16 градусов. День уменьшился до 10 часов 49 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Московской, Панфилова, Раззакова, Абдрахманова, Темировской, Кеминской, Ошской, Кулатова, переулок Оренбургский;

9.00-17.00 — улица Токтогула, 86, 12-й микрорайон, 69;

9.00-14.00 — улица Байтика Баатыра, 19, 39, отрезки улиц Кошевого, Карасаева;

9.30-18.00 — жилмассивы «Карагачевая роща», «Кара-Жыгач»;

9.30-19.00 — вдоль БЧК от улицы Лермонтова до улицы Буденного;

14.00-17.00 — 5-й микрорайон, 1-3, 6-8, 1/1-4/1;

до 23 октября в районе, ограниченном улицами Береговой, Новой, Мыскал, Садовой, Алтын-Бешик, Коммунаров.

У кого намечается той

Алмамбет Шыкмаматов

Родился 21 октября 1977 года в Кара-Балте. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен».

Бактыбек Райымкулов

Родился 21 октября 1969 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен».

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек ;

; Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

В Кыргызстане состоялся всенародный референдум

21 октября 2007-го состоялся всенародный референдум, где принята новая редакция Конституции, предложенная президентом Кыргызской Республики Курманбеком Бакиевым, которая и им же подписана 23 октября того же года и вступила в юридическую силу 24 октября.

7 апреля 2010-го в республике вновь произошла неконституционная смена власти, в результате которой к управлению государством пришло временное правительство. Оно решило написать собственную Конституцию, провозгласившую в КР парламентскую форму правления.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Леонид Зеличенко

Родился 21 октября 1933 года в Гомеле (Беларусь).

В системе МВД проработал 40 лет, занимая должности редактора ведомственной газеты, начальника оргметодотдела, начальника республиканской школы подготовки начсостава милиции, начальника ОПВР, заместителя начальника политотдела МВД.

На пенсию по выслуге лет вышел в 1996-м в звании полковника милиции.

Автор исторических очерков, публицистических сборников. По сценариям Леонида Зеличенко студия «Кыргызфильм» создала восемь документальных фильмов.

Леонид Зеличенко активно участвовал в общественной жизни, занимался творческой деятельностью. Стал членом Союза журналистов, основателем клуба любителей детектива, составителем тематических сборников «Всегда на посту», выпускавшихся в 1972-1992 годах издательством «Кыргызстан», конкурсов знатоков права, художественной самодеятельности, на лучшую песню о милиции.

Умер поэт и драматург Жалил Садыков

Фото из интернета. Жалил Садыков

Умер в 2010 году в возрасте 77 лет. Советский и кыргызский поэт и переводчик, драматург, редактор.

Родился 23 октября 1932-го в селе Кечи-Кемин.

Печатается с 1950 года. Автор таких книг, как «Убада» (1958), «Летняя заря» (1961), «Страницы веков» (1964), «Я пою о Родине» (1968), «Незабываемые мелодии» (1971), «Пьесы» (1976), «Земное чудо» (1986) и других.

С 1980-го Жалил Садыков возглавил репертуарно-редакционную коллегию Министерства культуры Киргизской ССР. С 1981 по 1985 год являлся советником Союза писателей КР по Нарынской и Иссык-Кульской областям. С 1988 по 1992 год работал главным редактором газеты «Кыргыз маданияты».

Автор слов гимна Кыргызстана.

В Кыргызском государственном академическом театре драмы поставлена трилогия Жалила Садыкова «Манастын уулу Семетей» (1982), «Сейтек» (1987), «Айкол Манас» (1990). В театрах Кыргызстана поставлены пьесы драматурга «Эр Тоштук», «Ак Моор», «Жукеев-Пудовкин» и другие.

Перевел на кыргызский язык произведения классиков и великих поэтов прошлого и современности.

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