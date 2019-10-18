Таджикистан установил «лежачего полицейского» на неописанном участке границы

Таджикистан установил «лежачего полицейского» на неописанном участке кыргызско-таджикской границы. Об этом 24.kg сообщили в полномочном представительстве правительства в Баткенской области.

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В ведомстве подтвердили, что таджикская сторона не согласовала свои действия с Кыргызстаном.

«Этот «лежачий полицейский» установлен на перекрестке четырех дорог: одна ведет в Баткен, вторая — в Ак-Сай, третья — в Лейлекский район, а четвертая — в Таджикистан. Власти соседней страны объяснили свои действия тем, что на международной трассе Ош — Баткен — Исфара происходит много ДТП, в которых гибнут люди. Однако в любом случае они должны согласовывать свои действия», — отметили в полпредстве.

«Кроме того, согласно протоколу рабочей встречи секретарей Совбеза КР и РТ, Кыргызстан взял в аренду на 49 лет эту приграничную территорию. Получается, таджикская сторона незаконно установила ограничитель скорости на нашей территории», — считают в госадминистрации Баткенской области.