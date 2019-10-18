13:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Таджикистан установил «лежачего полицейского» на общей с Кыргызстаном дороге

Таджикистан установил «лежачего полицейского» на пересечении дорог Исфана — Ош и Исфара — Ворух. Об этом 24.kg сообщили жители села Ортобоз Баткенского района одноименной области Кыргызстана.

По их данным, накануне на участке появился принудительный ограничитель скорости. Сельчане предполагают, что его установку не согласовали с кыргызской стороной.

«Не знаем, зачем они установили на дороге Исфана — Ош «лежачего полицейского». Если с целью уменьшить ДТП на этом перекрестке, лучше бы поставили светофор. Сегодня на место прибыли полномочный представитель правительства в Баткенской области и аким района. Они ведут переговоры с властями Таджикистана», — рассказали местные жители.

«Лежачего полицейского» установили на пересечении четырех дорог в местности Жака-Орук у села Ортобоз. Местные жители недовольны такими действиями таджикистанцев.
Ссылка:
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
От столкновений до стрельбы. Как кыргызстанцы живут на границе с Таджикистаном
Состояние раненного на кыргызско-таджикской границе военного удовлетворительное
Депутат просит предоставить жилье семье погибшего прапорщика Равшана Муминова
Конфликт на границе. Раненый пограничник вышел из комы
Конфликт на границе. Депутаты приняли постановление под грифом «секретно»
Конфликт на границе. Депутаты принимают постановление
За восемь лет парламент принял 12 документов по приграничным конфликтам
Конфликт на границе. Власти не оглашают истинные причины конфликта на границе
На дороге Ак-Сай — Тамдык осталось достроить 1,3 километра
Конфликт на границе. Со школьниками села Максат работают психологи
Популярные новости
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Конвой и&nbsp;заломленные руки. Что ждет Атамбаева в&nbsp;случае отказа от&nbsp;участия в&nbsp;суде Конвой и заломленные руки. Что ждет Атамбаева в случае отказа от участия в суде
Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой
Некоторые районы Бишкека завтра останутся без холодной и&nbsp;горячей воды Некоторые районы Бишкека завтра останутся без холодной и горячей воды
Бизнес
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
Стартовала СКИДКА на&nbsp;летние бестселлеры в&nbsp;O!Store. Redmi Note 7&nbsp;и&nbsp;Samsung A40 Стартовала СКИДКА на летние бестселлеры в O!Store. Redmi Note 7 и Samsung A40
18 октября, пятница
12:50
Вывод $5 миллионов из «Манаса». Мирлан Бегалиев пошел на сделку со следствием
12:45
Телеканалу «Апрель» заблокировали попытку выхода в телевизионный эфир
12:26
Таджикистан установил «лежачего полицейского» на общей с Кыргызстаном дороге
12:15
Конституционная палата назначила слушания по обращению юристов Атамбаева
11:06
Этническим кыргызам на Памире доставили гумпомощь из КР