Таджикистан установил «лежачего полицейского» на общей с Кыргызстаном дороге

Таджикистан установил «лежачего полицейского» на пересечении дорог Исфана — Ош и Исфара — Ворух. Об этом 24.kg сообщили жители села Ортобоз Баткенского района одноименной области Кыргызстана.

По их данным, накануне на участке появился принудительный ограничитель скорости. Сельчане предполагают, что его установку не согласовали с кыргызской стороной.

«Не знаем, зачем они установили на дороге Исфана — Ош «лежачего полицейского». Если с целью уменьшить ДТП на этом перекрестке, лучше бы поставили светофор. Сегодня на место прибыли полномочный представитель правительства в Баткенской области и аким района. Они ведут переговоры с властями Таджикистана», — рассказали местные жители.

«Лежачего полицейского» установили на пересечении четырех дорог в местности Жака-Орук у села Ортобоз. Местные жители недовольны такими действиями таджикистанцев.