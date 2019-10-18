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Общество

Член политсовета СДПК Мирбек Айтикеев сбежал в Швецию

Член политсовета СДПК, журналист Мирбек Айтикеев с семьей находится в Швеции. Об этом сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на собственные источники.

«Азаттык» уточняет, что государственные органы данную информацию еще не подтвердили.

После событий в Кой-Таше 7-8 августа сообщалось о задержании Мирбека Айтикеева, однако в МВД это опровергли — Мирбека Айтикеева даже не вызывали на допрос.

Ранее генеральный прокурор Откурбек Джамшитов сообщал, что Мирбека Айтикеева могут вызвать на допрос не в качестве журналиста, а в качестве свидетеля событий в Кой-Таше.

Мирбек Айтикеев 7 августа одним из первых сообщил общественности о начавшейся спецоперации в Кой-Таше.

Родной брат Мирбека Айтикеева, тоже журналист Адилет Айтикеев, в США получил грин-карту. Об этом он сам рассказал 24.kg.

По его словам, у него нет и не было статуса политического беженца ни в Америке, ни в других странах.

«Я три года ждал решения о моем статусе беженца в США. Параллельно сдал документы на грин-карту. Сейчас выиграл ее. Вопрос о статусе беженца автоматически снят, дело закроют. У меня нет вопросов и претензий, тем более в Кыргызстане изменилась политическая ситуация. Я ведь подвергался гонениям во времена президентства Алмазбека Атамбаева», — рассказал Адилет Айтикеев.

Семья Адилета Айтикеева находится в Кыргызстане.
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