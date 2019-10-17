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Общество

Акция «Примите моего ребенка в школу». С какими проблемами столкнулись родители

В Кыргызстане завершилась ежегодная акция «Примите моего ребенка в школу». Об этом сообщили в ОФ «Лига защитников прав ребенка».

По их данным, в рамках акции с 6 августа по 15 октября 2019 года поступило 2 тысячи 485 звонков с просьбой оказать помощь в устройстве детей в учебные заведения.

С проблемами сталкивались родители-мигранты без прописки на территории микроучастков. У них возникли трудности и при получении справок о фактическом проживании в съемном жилье.

Среди проблем — требование внести вступительный взнос в школьный фонд.

«Администрация некоторых учебных заведений была груба с родителями, если они не могли внести вступительный взнос или сделать подарки в виде парт или компьютеров», — отметили в фонде.

В организации добавили, что электронная система зачисления ребенка в школу в Бишкеке снизила уровень коррупции, но не искоренила ее.

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«Случаи зачисления ребенка по неформальным каналам за определенное «вознаграждение» остались», — сказали в ОФ.

Требования приобрести учебники или приходить в форме определенного образца вызывали трудности у семей, проживающих в бедности или многодетных.

В «Лиге защитников прав ребенка» подчеркнули низкую правовую грамотность родителей. «Они не могут отстаивать свои права, боятся жаловаться в вышестоящие инстанции на администрацию школ», — добавили в фонде.

Выяснилось, что некоторые родители забывают вовремя записать ребенка в учебное заведение из-за работы или других причин.
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