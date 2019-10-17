18:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

  • 9.00-18.00 – отрезки улиц Фрунзе, Кулатова, Логвиненко, Новосибирская, Тимура Фрунзе, Исанова, Панфилова, жилмассивы «Ак-Тилек», «Каинды» (улица Керамическая), «Кара-Жигач» (улицы Кожояр, Кемин, Исакеева);
  • 9.00-17.00 – жилмассив «Ала-Арча», улица Элебаева, 7;
  • 9.30-18.00 – жилмассив «Дордой» (1-4-я улицы);
  • 9.30-15.00 – жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Нарын, Оберон, Ыссык-Кол, Жайылган, Отмок-Ашуу);
  • 13.00-18.00 – отрезки улиц Кеминской, Темировской.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Лесхоз, Берлик (улицы Токтогула, Новая), Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская), Молдовановка (улицы Пионерская, Молодежная, Почтовая, переулок Яблоневый), Арашан (улицы Клубная, 8 Марта, Кошокбека, Акматова, Новостройка), Маевка (улицы Восточная, Молодой Гвардии, Скворцова);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Шалта (улица Шопокова), Манас (улицы Заводская, Проектируемая, Школьная, Черемушки, Средняя, Авиагородок), Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Спортивная, Комсомольская), Фрунзе (улицы Южная, Строительная, Западная), Комсомольское (улицы Строительная, Набережная), Торт-Куль (улицы Западная, Центральная, Советская, Новая), город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко);
  • 13.00-16.00 — села Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Высоцкого, Спортивная, Радиоцентральная), Учкун (улицы Береговая, Пионерская, Осмонбека);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Бердик (улица Красный Милянтан), Интернациональное (улица Карла Маркса), Жедигер (улицы Рахматова, Токтогула), город Кант (улицы Ишембаева, Горького, Логвиненко, Абдраимова);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улица Шевченко), Темен-Суу (район больницы), Беловодское (улицы Крупской, Ломоносова), ОКХ «Россия», кошары, МТФ;

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица Жамбула), село Полтавка (улица Партизанская).

3 Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — село Ала-Баш,Туура-Суу, Калгар, Донталаа, Барскоон;
  • 12.00-17.00 — село Семеновка, Кожояр.
Ссылка:
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
11 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 октября: где в регионах отключат свет
7 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и&nbsp;дело Батукаева ушло в&nbsp;суд Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и дело Батукаева ушло в суд
Как из&nbsp;охранника превратиться во&nbsp;владельца бизнеса в&nbsp;Москве&nbsp;&mdash; история успеха Как из охранника превратиться во владельца бизнеса в Москве — история успеха
Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой
Бизнес
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
Стартовала СКИДКА на&nbsp;летние бестселлеры в&nbsp;O!Store. Redmi Note 7&nbsp;и&nbsp;Samsung A40 Стартовала СКИДКА на летние бестселлеры в O!Store. Redmi Note 7 и Samsung A40
17 октября, четверг
18:46
Премьер-министр: Госзакупками у местных производителей, мы развиваем наш бизнес
18:30
18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:20
Предпринимателю в Бишкеке подбросили наркотики. Организовала все бывшая жена
18:03
С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
18:03
В чем фишки кыргызстанского кино, или Как попасть в шорт-лист «Оскара»