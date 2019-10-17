18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 – отрезки улиц Фрунзе, Кулатова, Логвиненко, Новосибирская, Тимура Фрунзе, Исанова, Панфилова, жилмассивы «Ак-Тилек», «Каинды» (улица Керамическая), «Кара-Жигач» (улицы Кожояр, Кемин, Исакеева);

9.00-17.00 – жилмассив «Ала-Арча», улица Элебаева, 7;

9.30-18.00 – жилмассив «Дордой» (1-4-я улицы);

9.30-15.00 – жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Нарын, Оберон, Ыссык-Кол, Жайылган, Отмок-Ашуу);

13.00-18.00 – отрезки улиц Кеминской, Темировской.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Лесхоз, Берлик (улицы Токтогула, Новая), Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская), Молдовановка (улицы Пионерская, Молодежная, Почтовая, переулок Яблоневый), Арашан (улицы Клубная, 8 Марта, Кошокбека, Акматова, Новостройка), Маевка (улицы Восточная, Молодой Гвардии, Скворцова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Шалта (улица Шопокова), Манас (улицы Заводская, Проектируемая, Школьная, Черемушки, Средняя, Авиагородок), Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Спортивная, Комсомольская), Фрунзе (улицы Южная, Строительная, Западная), Комсомольское (улицы Строительная, Набережная), Торт-Куль (улицы Западная, Центральная, Советская, Новая), город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко);

13.00-16.00 — села Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Высоцкого, Спортивная, Радиоцентральная), Учкун (улицы Береговая, Пионерская, Осмонбека);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Бердик (улица Красный Милянтан), Интернациональное (улица Карла Маркса), Жедигер (улицы Рахматова, Токтогула), город Кант (улицы Ишембаева, Горького, Логвиненко, Абдраимова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улица Шевченко), Темен-Суу (район больницы), Беловодское (улицы Крупской, Ломоносова), ОКХ «Россия», кошары, МТФ;

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица Жамбула), село Полтавка (улица Партизанская).

3 Иссык-Кульская область