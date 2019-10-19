Ширдак размером с квартиру. Как мастерица из Нарына спасает историю кыргызов

В Кыргызстане, по данным экспертов, искусство изготовления войлочных ковров под угрозой. Жамбы Карыбекова с соратниками старается его сохранить. О деле своей жизни, значении орнаментов и зарубежных покупателях 65-летняя мастерица из Нарынской области рассказала 24.kg.

Изготовление ширдаков. От хобби к бизнесу

— Когда вы увлеклись изготовлением ковров?

— В 19 лет. Это занятие перешло ко мне по наследству — все предки были ремесленниками.

После окончания педагогического училища меня пригласили в школу-интернат преподавать рукоделие. Начальство знало, что у меня нет образования ремесленника, но ценило мой талант и творческую натуру. Трудилась там 20 лет. Затем 12 лет работала в ПТУ. Изготовление ковров стало моим хобби.

После распада Союза собрала с мужем свою команду, и только тогда стала делать ковры на продажу. Начинали с небольшого кооператива. Со временем он разросся по республике, и мы открыли Ремесленный совет Кыргызстана. Я им руковожу. Официально в нем 2 тысячи членов, а по факту гораздо больше. Многие работают семьями.

Езжу на выставки и конференции в Россию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Китай. Получила много медалей, грамот и благодарственных писем. Семь лет подряд представляла Кыргызстан на выставке-ярмарке сельхозпродукции «Зеленая неделя» в Берлине.

Чем приглянулись ширдаки иностранцам

— Получаете много заказов?

— Да. В одиночку произвожу около 100 крупных ковров в год. С другими мастерами — еще больше. Кроме того, делаю из войлока одежду, сувениры и игрушки.

Заказы поступают в основном из-за границы. Часто работаю с покупателями из Нидерландов, Германии, Швейцарии и Японии. Есть заказчики в Австралии, США, России и многих странах Европы.

— Откуда иностранцы знают о ширдаках?

— Посещают наши выставки-ярмарки (ежегодно их около десятка) и потом рассказывают знакомым у себя в стране. Или из интернета.

— Чем им интересны ширдаки?

— Красотой и натуральностью. Они теплее синтетических ковров и считаются лечебными. Иностранцы приобретают их не для коллекции или любования, а чтобы использовать по прямому назначению.

Ковры как книги

— Где достаете шерсть для ковров?

— У тех, кто держит овец. Договариваемся с ними заранее. Запасаемся шерстью на сезон вперед.

— Сколько надо времени, чтобы сделать ширдак?

— Смотря какого размера. Самый маленький, который делала, был размером 50×50 сантиметров. Самый большой — 85 квадратных метров (площадь типовой трехкомнатной квартиры в микрорайонах Бишкека — 62-63 квадратных метра. — Прим. 24.kg). Часто заказывают ковры размером 2×3 метра. Если трудишься в одиночку, на такой уходит месяц. С группой можно изготовить за неделю-две.

— Сильно устаете?

— Нет. Люблю эту работу и живу ей. Вдохновляет семья: супруг, пятеро детей, 20 внуков и три правнука.

Ширдаки в основном делают командой. У нас она хорошая. Помогаем друг другу физически и морально. Работа очень увлекательная.

— В чем особенность ширдака?

— В нанесении традиционных орнаментов. Каждый имеет название и что-то означает. Например, материальные вещи: людей, животных, горы, солнце. Или нематериальные: свободу и дружбу.

Орнаменты — это язык, с помощью которого из поколения в поколение передают народные легенды. Владеющие им люди читают ковры как книги. Узнают, кому они посвящены, в честь чего сделаны.

— Долго учиться, чтобы хорошо делать ширдаки?

— Зависит от человека. Если есть желание, наши мастера готовы обучить любого. У многих хорошо получается с первого раза. Возможно, у кыргызов это в крови.

Приз за семейную юрту

— Кто-то из детей пошел по вашим стопам?

— Почти все. Они творческие натуры. Некоторые, например, работают в сфере дизайна и архитектуры.

Наша семья участвовала в трех Всемирных играх кочевников: одна из дочерей помогала оформлять джайлоо Кырчын и спортивные объекты, а я устраивала выставку ширдаков.

На ВИК-2016 мы получили Гран—при за семейную юрту. Ее признали самой красивой и уютной.

В марте ездила на Фестиваль кочевников в Саудовскую Аравию. Пригласили в Турцию на ВИК-2020.

Фото из архива Жээнбека Мамырканова. Жамбы Карыбекова (справа) на зарубежном фестивале

Ширдаки как письма из прошлого в будущее

— Почему Кыргызстану важно сохранить искусство производства войлочных изделий?

— Это традиции и творческое наследие нашего народа, письмо из прошлого в будущее.

Пытаемся с коллегами развивать это искусство и заинтересовать им как можно больше молодежи. Проводим мастер-классы по изготовлению ширдаков и ала-кийизов в вузах и лицеях и для желающих любого возраста. Пишем книги, как правильно мастерить изделия из войлока.

Фото из архива Жээнбека Мамырканова. Жамбы Карыбекова в процессе работы

Важно сохранять смысл орнаментов в том виде, в котором их нам передали предки. Собираемся снять на эту тему документальные и художественные фильмы; перевести все узоры в электронный формат и указать их значение.