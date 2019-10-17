Дело Текебаева. Суд отказал в рассмотрении ходатайства юристов и объявил перерыв

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

В ходе заседания судья уточнила явку сторон. Защита подсудимых заявила, что на сегодняшний процесс пришли 18 свидетелей, из которых шестеро новых.

Адвокаты просили допросить полковника МВД в отставке, который 13 мая 2010 года летел в одном вертолете с Дуйшенкулом Чотоновым в Ош.

Судья Айнура Сатарова заявила, что намерена допросить сначала других свидетелей.

Омурбек Текебаев ответил, что Азат Бектемиров сам явился в суд и собирается улетать вечером в Ош. Однако судья отказалась выслушать ходатайство адвоката и объявила перерыв.

21 августа 2019 года Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.