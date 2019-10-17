Экспертиза должна установить, есть ли в словах Арстана Алая призывы к межрелигиозной вражде. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Государственного комитета по делам религий.

Уточняется, что по данному вопросу комиссия обратилась в Государственную судебно-экспертную службу.

В ведомстве добавили, что проверять заявление о том, что Арстан Алай является Богом, не будут.

«Нас касается только межрелигиозная ситуация в стране», — добавили в профильном ведомстве.

Напомним, Арстан Алай (Абдылдаев) — автор известного мема «Зима не будет». На этот раз он заявил, что назначен Богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной.

На заседании парламента депутат Улугбек Ормонов поинтересовался, является ли тенгрианство зарегистрированной религиозной организацией и какую ответственность несут люди, пропагандирующие это течение и заявляющие, что они боги.