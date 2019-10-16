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Общество

Бог ли? В Госкомрелигий не знают, как проверять заявление Арстана Алая

В Госкомиссии по делам религий не смогли уточнить, какую именно экспертизу намерены провести в отношении высказываний Арстана Алая о том, что он Бог.

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О том, что ведомство направило заявление на экспертизу, в Жогорку Кенеше заявил глава Госкомиссии по делам религий Зайырбек Эргешов. Но он не уточнил, на какую именно и куда.

Непонятно, должны ли эксперты подтвердить, что Арстан Алай на самом деле является Богом, как он заявил, или нет?

24.kg пыталось связаться с чиновником, но в приемной постоянно отвечали, что он на заседании.

Не более информированной оказалась пресс-служба. После обещаний выяснить подробности там перестали брать трубку.

Напомним, Арстан Алай (Абдылдаев)  автор известного мема «Зима не будет». На этот раз он заявил, что считает себя новым Богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной. 
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