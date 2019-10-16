Перебои в работе кол-центра мэрии Бишкека объяснили техническими работами

Кол-центр мэрии Бишкека временно работает с перебоями из-за профилактических работ на станции центра. Их завершат до конца недели, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Мэрия просит горожан присылать обращения и жалобы по WhatsApp или звонить на указанные телефоны:

— Ленинский район — Аскат Карынбаев, 0550997927 (WhatsApp), 656878 (для звонков);

— Октябрьский район — Алмаз Турсалиев, 0772192074 (WhatsApp), 576380 (для звонков);

— Первомайский район — Мавлян Аскарбеков, 0555666096 (WhatsApp), 661537 (для звонков);

— Свердловский район — Рустам Касымбеков, 0703611806 (WhatsApp), 360707 (для звонков).

Жалобы и предложения также принимают через мобильное приложение Bishkek 312. Его можно скачать через Play Market и App Store. Для активации необходимо указать личные данные — фамилию, имя и мобильный телефон, а также войти в ту или иную группу.

Горожане могут подписаться на официальный аккаунт мэрии Бишкека в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, чтобы получать оперативную информацию и задавать вопросы.

Информация размещается и на официальном сайте мэрии Бишкека www.meria.kg.