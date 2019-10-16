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Общество

Минобраз автоматизирует начисление зарплат для борьбы с «мертвыми душами»

В Кыргызстане планируют автоматизировать начисление заработной платы работникам образования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, ведомство готовит технические требования для разработчиков программы.

Автоматизация направлена на создание условий для эффективного и целевого использования бюджетных средств, искоренения практики выплат заработной платы «мертвым душам».

Сейчас централизованная бухгалтерия получает расчет заработной платы в бумажной форме. Проверки Счетной палаты, прокуратуры и ГСБЭП подтвердили факты нарушений при начислении зарплаты и использовании средств стимулирующего фонда.
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