Минобраз автоматизирует начисление зарплат для борьбы с «мертвыми душами»

В Кыргызстане планируют автоматизировать начисление заработной платы работникам образования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, ведомство готовит технические требования для разработчиков программы.

Автоматизация направлена на создание условий для эффективного и целевого использования бюджетных средств, искоренения практики выплат заработной платы «мертвым душам».

Сейчас централизованная бухгалтерия получает расчет заработной платы в бумажной форме. Проверки Счетной палаты, прокуратуры и ГСБЭП подтвердили факты нарушений при начислении зарплаты и использовании средств стимулирующего фонда.