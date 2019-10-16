17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлекторо».

1 Бишкек

8.00-17.00 — отрезки улиц Чортекова, Абдрахманова, Садыбакасова, проспект Мира;

9.00-15.00 — отрезки улиц Матыева, Туюкской, Люксембург, переулков Тоганрогский, Казанский;

9.30-18.00 — улицы Семетей, Северная, 50 лет Победы, Элебесова, Рысмендиева, 2, 3, 3а, парк «Карагачевая роща», жилмассив «Каинды», села Чон-Арык, Орто-Сай;

9.00-18.00 — отрезки улиц Логвиненко, Московской, Исанова, Боконбаева, Чуйкова, Темировской, Кеминской, Керамической, Тыныстанова, 199;

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 63, проспект Чуй, 39;

10.00-18.00 — жилмассивы «Карагачевая роща», «Кара-Жигач» (улицы Исаева, Кемин).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (проспект Победы, улица Комсомольская), Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучаловой), Гроздь (улица Мелиораторов), Кайырма (улицы Актюбинская, Каирминская), Молдовановка (улицы Пионерская, Молодежная, Почтовая, переулок Яблоневый), Учкун (улица Путейская), Кырман (улица Айбек-Ата), с/т «Алтын-Бак», Арашан (улицы Клубный, 8 Марта, Кошокбека, Акматова, Новостройка) Таш-Добо, Ленинское (начало улиц Мостовая, Речная, Новая, Набережная, район ПМК-3), Маевка (улицы Молодой Гвардии, Восточная, Скворцова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Кайназарова), Степное (улицы Северная, Новая, Южная), Фрунзе (улицы Южная, Строительная, Западная), Романовка (улица Советская), Комсомольское (улицы Набережная, Северная, Озерная, Юбилейная), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Новая, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбай, Кайназарова, Шопокова), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Новая);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы Сакибаева, Ворошилова, Советская, Кирова, Пионерская, 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосовая, Парковая, переулок Мирный), села Туз (улица Дербишева), Новопокровка (улицы Мичурина, Ленина, Чкалова, Строительная), Социалчи, Гагарина, Милянфан, Хун-Чи, Ак-Кудук;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улица Советская), ВСК имени Крупской, Ан-Арык (улицы Усенбекова, Баатыра);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, дом № 15), село Полтавка (улица Партизанская).

3 Иссык-Кульская область