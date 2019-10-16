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Общество

На оживленных перекрестках Бишкека хотят организовать круговое движение

На оживленных перекрестках Бишкека хотят организовать круговое движение. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, такая мера позволит устранить заторы и пробки на загруженных участках городских дорог.

«Нововведение коснется пересечения улиц 7 Апреля и Анкара. Сотрудники управления капитального строительства и Бишкекасфальтсервиса работают над проектом по изменению схемы. Круговое движение на перекрестке будет организовано в пилотном режиме в самое ближайшее время», — отметили в мэрии.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. На пересечении улиц 7 Апреля и Анкара хотят организовать круговое движение

На перекрестке планируется отключить светофоры и установить соответствующие дорожные знаки. Направление движения будут задавать бетонные конструкции, выставленные в форме круга.

«Специалисты ГУОБДД будут следить за трафиком. Если опыт будет успешным, схема движения на перекрестке останется кольцевой», — отметили в мэрии.

Подобный вариант рассматривается и на пересечении проспекта Чуй и улицы 7 Апреля.
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