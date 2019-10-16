Чиновник Кыргызстана попросил у Турции $5 миллионов. На обучение имамов медресе

Информация пресс-службы МИД Кыргызстана о том, что Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции Кубанычбек Омуралиев во время встречи с председателем комитета по делам религии при президенте Турции Али Эрбашем обсуждал вопрос о выделении фонду «Ыйман» второго транша турецкого гранта в размере $5 миллионов, возмутила депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева.

Он попросил руководство Государственной комиссии по делам религий высказаться по этому поводу.

По словам Жанара Акаева, посол Кыргызстана в Турции просил финансовой помощи для фонда «Ыйман», который в ближайшее время намерен реализовать проекты по исследованию религиозной ситуации в Кыргызстане, реформированию религиозного образования в медресе, образовательную и материальную поддержку студентов — граждан КР за рубежом.

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Жанар Акаев напомнил об инциденте с послом Турции в КР, который 13 мая покинул ифтар. Женгиз Камил Фырат тогда устроил скандал на ифтаре, организованном Духовным управлением мусульман Кыргызстана.

«Конечно, отношения с Турцией у нас хорошие, надеюсь, так будет и дальше. Но вы помните, что недавно был инцидент, и посол Турции в Кыргызстане сразу напомнил, что их правительство оказывает помощь Кыргызстану, что построили мечеть... Нужно ли просить помощи, чтобы потом выслушивать такие заявления? Зачем нужны такие средства на обучение имамов? Это нормально, что посол просит деньги на такие цели?» — интересовался Жанар Акаев.

Директор Госкомиссии по делам религии Зайырбек Эргешов в ответ сказал, что обучение в религиозной сфере направлено на предотвращение отрицательных явлений в данной сфере.

По мнению чиновника, в СМИ опубликована неправильная информация.