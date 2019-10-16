Как таксистов учили с людьми работать

В Кыргызстане внесли изменения в Правила дорожного движения. Теперь перевозить детей на переднем сидении можно только в автокреслах. Такая норма существовала и ранее, но не работала, потому что не было конкретных разъяснений.

На 70 процентов увеличивает шансы детей выжить при аварии использование автокресла.

Эти цифры озвучены на тренинге для водителей таксомоторов. Да, впервые таксистов пока только Бишкека решили обучить, как вести себя на дорогах.

Пугаем иностранцев

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Как отметила директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова, у многих автовладельцев возникли вопросы, как посадить ребенка 12 лет в кресло.

«К сожалению, использование автокресел в республике не распространено и не все знают, что они делятся по возрасту. Для 12-летнего ребенка, например, это бустер — автокресло без спинки. Оно обеспечивает правильное положение ремня безопасности», — сказала она.

Тренеры из Молдовы, которые приехали в Кыргызстан учить наших таксистов, признались, что не смогли пристегнуться на заднем сидении машины, когда ехали из аэропорта в город. Ремней просто не было.

По статистике, использование ремней снижает риск смерти на 25-75 процентов для пассажиров на заднем сидении и на 40-65 процентов — на переднем.

Молдавские гости также рассказали, что водитель не соблюдал скоростной режим. Он признался, что любит быструю езду. А превышение скорости тоже увеличивает риск совершения ДТП.

Наказания не боятся

Представители фирм, оказывающих услуги такси, согласились, что их водители нарушают правила. Но реальных рычагов воздействия у компаний на своих таксистов нет.

«Неоднократно обсуждался вопрос о создании черного списка водителей, чтобы нарушитель не мог устроиться в другую фирму», — подчеркнул гендиректор одной из таких компаний Алтынбек Каримов.

Такая мера, уверен он, заставит задумываться водителей над своим поведением, отношением к пассажирам, соблюдением правил.

Некоторые фирмы начали контролировать своих таксистов: просят клиентов оценивать поездку, оставлять комментарии, перед приемом на работу требуют у соискателя справки из наркологии, психдиспансера, о несудимости.

Однако директора компаний признают: проконтролировать поведение водителя сложно.

Еще один немаловажный момент, который отметили владельцы таксобизнеса, — отсутствие собственного автопарка. Водители работают на своих машинах, выезжают на смены с разных точек города. Это не позволяет проводить медицинский и технический осмотр перед рейсом.

По словам Алтынбека Каримова, недавно чиновники Минтранса предложили, чтобы каждый водитель такси проходил медосмотр. Но и это вряд ли реализуют в ближайшее время. Пока обсуждается возможность создания нескольких общих для всех компаний диспетчерских пунктов в каждом районе. Общеизвестно, что обсуждать это могут годами, потому как руководители служб такси не готовы вкладывать деньги в набор штата наркологов, диспетчеров, обеспечивать рабочие места современным оборудованием и техническими приборами.

Пассажиры первого и второго сортов

В Бишкеке нет ни одной службы такси, которая бы предоставляла услуги по перевозке людей с ограниченными возможностями здоровья в инвалидных колясках.

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Зато, как выяснилось на тренинге, есть компании, которые предоставляют услуги такси только иностранцам. Конечно, их сервис существенно отличается. Есть и собственный автопарк, и обязательная проверка водителей перед рейсами.

«Фирма предоставляет автомобили, поэтому их техническое состояние проверяем регулярно», — заметил менеджер Алтынбек Исаев.

Представители крупных компаний признают, что приобрести полностью собственный автопарк им не под силу. Слишком дорого.

Пока единственной мерой воздействия на грубого, неопрятного водителя с грязной машиной такси, который к тому же не знает, как проехать по маршруту, остаются жалобы пассажиров.

В фирмах утверждают, что по каждой жалобе идет проверка, нарушителя могут снять с линии, понизить рейтинг или вообще уволить. Однако эти меры не сильно останавливают таксистов. Они просто уходят работать в другую компанию или начинают бомбить.

В общем, пока непонятно, будет ли польза от тренинга, а нам, пассажирам, по-прежнему придется ездить в такси на свой страх и риск, надеясь, что водитель не нагрубит, не приедет пьяным или на сломанном автомобиле.