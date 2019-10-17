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Общество

Учителей без педагогического образования повышение зарплаты не коснулось

Учителей без педагогического образования повышение зарплаты не коснулось. Об этом 24.kg сообщили в одной из школ.

По словам педагогов, уже известны расчеты новой зарплаты. «Выплаты действительно выросли на обещанные 30 процентов. Час стоит 97,5 сома; у учителей, ведущих уроки в начальных классах, — 117. Однако у тех, у кого, к примеру, средне-специальное техническое образование, зарплату вообще не повысили, и у них час стоит 54 сома. Хотя и нагрузка, и обязанности у всех одинаковые», — сказали они.

Учителя отметили, что стимулирующий фонд, из которого им ежеквартально доплачивают за коэффициент трудового участия (КТУ), планируют с 2020 года ликвидировать.

Однако в пресс-службе Минобразования заявили, что все три составляющие зарплаты (базовая часть, компенсирующая и стимулирующая) сохраняются.

Правительство обещало повысить зарплату работникам сферы образования с 1 октября 2019-го на 30 процентов. Всего охватят 120 тысяч человек.
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