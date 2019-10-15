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Общество

В аэропорту «Манас» опровергли информацию об увольнении 30 сотрудников

В компании «Манас Менеджмент» прокомментировали информацию, распространяемую в соцсетях об увольнении 30 сотрудников. ЗАО распространило официальное заявление президента компании Нурсултана Белекова.

По его словам, информация не соответствует действительности. «Компания «Манас Менеджмент» является эксплуатантом грузового терминала аэропорта и центром бортового питания. При этом 100 процентов акций компании принадлежит ОАО «Международный аэропорт «Манас». В рамках своей деятельности мы постоянно ведем работу по улучшению качества обслуживания клиентов, а также по увеличению мер по авиационной безопасности. Весь импортный и экспортный груз, который прибывает и убывает через аэропорт, обрабатывается в «Манас Менеджмент», поэтому мы себе не можем позволить не уделять внимание вопросам авиационной безопасности», — пояснил Нурсултан Белеков.

Он отметил, что в рамках этой деятельности в последние 3-4 месяца компания изучает ситуацию, чтобы выявить и устранить проблемы по обеспечению безопасности. «И такие слабые места были выявлены. Мы получили несколько комментариев от специалистов Агентства гражданской авиации о том, что на всей территории аэропорта меры по обеспечению безопасности должны обеспечиваться единой службой. Сегодня же у компании «Манас Менеджмент» своя собственная служба безопасности, у аэропорта — своя.

Согласно Воздушному кодексу КР, аэропорт полностью отвечает за авиационную безопасность. В связи с этим нами принято согласованное решение, что 30 сотрудников «Манас Менеджмент» переходят в состав службы авиационной безопасности международного аэропорта «Манас». Информация о том, что 30 сотрудников увольняют, не соответствует действительности. Принято решение об их переводе с сохранением зарплаты», — пояснил Нурсултан Белеков.
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