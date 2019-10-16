10:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Более 5 тысяч кыргызстанцев бесплатно получили рабочие специальности

Более 5,2 тысячи кыргызстанцев с начала 2019 года бесплатно обучили рабочим специальностям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, более 300 человек, прошедших обучение, лица с ограниченными возможностями здоровья.

«Краткосрочное обучение (до 4,5 месяца) организовали на базе профессиональных лицеев во всех областях республики в сфере легкой и пищевой промышленности, горнорудной отрасли, туризма, транспорта, энергетики, связи, сельского хозяйства, рыболовства, информационных технологий и других», — сообщили в ведомстве.

90 процентов заявок на обучение подали работодатели, 74 процента учащихся трудоустроили.

Обучение прошло в рамках деятельности Фонда развития навыков, финансируемого Азиатским банком развития.
Ссылка:
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке и Оше пройдут ярмарки американских вузов
Вузы обяжут создавать специальные условия для обучения ЛОВЗ
Цифра дня. 79,4 тысячи безработных зарегистрировали в Кыргызстане
Максим Спиридонов: Будущее за смешанным образованием. Но основа будет в онлайне
Цифра дня. В Кыргызстане 77 тысяч 800 официальных безработных
В Кыргызстане намерены изменить порядок регистрации безработных
В Кыргызстане официально более 90 тысяч безработных
Цифра дня. На 9,1 процента выросло за год число безработных в Кыргызстане
Только треть занятых кыргызстанцев работают на предприятиях и в организациях
В Кыргызстане безработными чаще становятся граждане со средним образованием
Популярные новости
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и&nbsp;дело Батукаева ушло в&nbsp;суд Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и дело Батукаева ушло в суд
Как из&nbsp;охранника превратиться во&nbsp;владельца бизнеса в&nbsp;Москве&nbsp;&mdash; история успеха Как из охранника превратиться во владельца бизнеса в Москве — история успеха
Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Чалбай&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Чалбай»
Итоги технического развития MegaCom за&nbsp;III квартал 2019 года Итоги технического развития MegaCom за III квартал 2019 года
Более 150 команд приняли участие в&nbsp;футбольном турнире &laquo;Абдыш-Аты&raquo; Более 150 команд приняли участие в футбольном турнире «Абдыш-Аты»
Больше охват, лучше скорости! 4G-сеть О! в&nbsp;отдаленных регионах продолжает расти Больше охват, лучше скорости! 4G-сеть О! в отдаленных регионах продолжает расти
16 октября, среда
09:59
Для ремесленников Кыргызстана написали отдельный закон
09:44
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 октября
09:34
Более 5 тысяч кыргызстанцев бесплатно получили рабочие специальности
08:52
Массовая драка в Бишкеке. Двоих иностранцев водворили в ИВС
08:38
Статус дизайнера Никиты Тарасенко не меняется — он свидетель
15 октября, вторник
23:49
Эксперты выбрали смартфоны с самым лучшим звуком
23:28
Кыргызстанка пыталась подкупить в России сотрудника ДПС. Ее задержали