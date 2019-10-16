Более 5 тысяч кыргызстанцев бесплатно получили рабочие специальности

Более 5,2 тысячи кыргызстанцев с начала 2019 года бесплатно обучили рабочим специальностям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, более 300 человек, прошедших обучение, — лица с ограниченными возможностями здоровья.

«Краткосрочное обучение (до 4,5 месяца) организовали на базе профессиональных лицеев во всех областях республики в сфере легкой и пищевой промышленности, горнорудной отрасли, туризма, транспорта, энергетики, связи, сельского хозяйства, рыболовства, информационных технологий и других», — сообщили в ведомстве.

90 процентов заявок на обучение подали работодатели, 74 процента учащихся трудоустроили.

Обучение прошло в рамках деятельности Фонда развития навыков, финансируемого Азиатским банком развития.