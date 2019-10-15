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Общество

Школьники из Кыргызстана завоевали две медали на Иранской олимпиаде по геометрии

Школьники из Кыргызстана завоевали серебро и бронзу на Иранской олимпиаде по геометрии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в дистанционной олимпиаде участвовали 78 учащихся 7-11-х классов школ Кыргызстана.

Ученик ошского лицея «Сема» Адиль Абдирасулов получил серебряную медаль, бронзу завоевал Барчынбек уулу Сыймык, он учится в Кызыл-Кийском лицее имени Исхака Раззакова. Они писали сложный вариант олимпиады для учеников 11-х классов.

Учащиеся 7-8-х классов из УК АФМШЛ № 61, школ «Газпром», «Сапат», «Келечек» также показали хорошие результаты и получили грамоты 4-й степени.

В ведомстве добавили, что Иранская олимпиада по геометрии проводится в шестой раз. В ней приняли участие более 6 тысячи 200 учеников из 54 стран.
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