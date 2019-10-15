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Общество

Глава книжного союза России: Большинство учебников в Кыргызстане контрафактные

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратился к главе Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

В своем письме он отмечает, что «проблема школьных учебников стоит очень остро». «В июне — августе 2019 года в рамках мониторинга рынка учебной литературы КР представители правообладателей сделали ряд проверочных закупок в книготорговых организациях Кыргызстана, которые выявили серьезные проблемы в этой сфере», — говорится в письме.

«Кыргызские школьники вынуждены обучаться по некачественным подделкам или потерявшим научную и методологическую актуальность книгам», — отмечает Сергей Степашин.

По оценке независимых экспертов, подавляющая часть учебников под копирайтом российских издательств на рынках Кыргызстана, в частности на «Дордое» и «Кара-Суу», является контрафактной.

Из письма президенту Сооронбаю Жээнбекову

Сергей Степашин заявляет, что выявлены случаи, когда контрафактные учебники закупались на бюджетные средства, что представляет угрозу не только для учащихся КР, но и России и других стран ЕАЭС. 

Глава Российского книжного союза просит президента Кыргызстана дать указание продолжить необходимые межведомственные мероприятия по пресечению незаконного оборота учебной литературы для школ.
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