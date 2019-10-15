За что раскритиковал Сооронбая Жээнбекова Ахматбек Келдибеков

Бывший спикер парламента Ахматбек Келдибеков раскритиковал кадровую политику президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Азаттык».

По словам Ахматбека Келдибекова, при выборе кадров испольнительная власть вынуждена считаться с коалицией парламентского большинства.

«Нынешние кадры — это представители партий в коалиции. Если их убрать и назначить других, то депутаты могут не поддержать политику главы государства», — пояснил он.

Вместе с тем Ахматбек Келдибеков считает, что Сооронбай Жээнбеков смог стать отцом народа.

«С самого начала работы на посту президента Сооронбай Жээнбеков не стал заявлять, что избрался от СДПК, что будет поддерживать кадры только от этой партии. Он сумел показать, что является отцом всего народа. Оппозиция, позиция, жертвы гонений при Атамбаеве... Он не стал никого делить и начал звать всех на мероприятия государственного масштаба — интеллигенцию, генералов, экс-спикеров, бывших премьер-министров, чтобы вместе обсуждать будущее государства. Это большое достижение», — полагает бывший спикер парламента.