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Общество

У меня хорошие отношения с президентом. О чем еще рассказал Ахматбек Келдибеков

«Я не люблю просить работу», — заявил в прямом эфире радио «Азаттык» бывший спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков.

По его словам, пока он ходит без работы, но просить должности не намерен — не в его правилах. «Я шесть лет без работы. Не люблю просить должность. Сейчас занят своим бизнесом. Работаю в сфере животноводства, строительства, выращиваю помидоры в теплице», — рассказал Ахматбек Келдибеков.

Он также подтвердил, что намерен участвовать в парламентских выборах — 2020. Однако с какой партией пойдет на выборы, не уточнил, отметив, что говорить об этом преждевременно. Напомним, что наряду с Камчыбеком Ташиевым Ахматбек Келдибеков является сопредседателем партии «Ата-Журт».

Бывший торага ЖК рассказал журналистам, что находится в хороших отношениях с президентом Сооронбаем Жээнбековым и депутатом парламента Асылбеком Жээнбековым. По его словам, он поддерживает политику главы государства, потому что тот смог консолидировать общество, не делит людей на своих и чужих, начал реформы в судебной системе и правоохранительных органах.

Еще одним достижением Сооронбая Жээнбекова Ахматбек Келдибеков назвал привлечение к уголовной ответственности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
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