Мэр Бишкека недоволен строительством аллеи в микрорайоне «Джал»

Мэр Бишкека Азиз Суракматов раскритиковал строительство велодорожки и аллеи на улице Тыналиева в микрорайоне «Джал». Об этом он сообщил на совещании в столичном муниципалитете.

«Брусчатка плохого качества. Ее надо просто снять и другую положить. Потом там вновь что-то перекопали, вроде «Бишкексвет» кабель прокладывает. Переделывайте», — заявил он.

Мэр добавил, что тендер на укладку пешеходной аллеи объявили еще в 2018 году и до сих пор подрядная организация не завершила работу.

Читатели неоднократно жаловались, что муниципалитет не может завершить строительство тротуара.