18:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

14 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 62, улицы Элебесова, Коллективная, Панфилова, 1а, 1б, 111; переулки Станиславский, Равенский,
  • 10.00-18.00 — улицы Керамическая, Широкая, Менделеева, переулок Менделеева;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улица Улук-Тоо), улицы Чуйкова, Исанова, Керимбекова, Коенкозова, Боконбаева, Тыныстанова, Токтогула, Киевская, проспект Чуй.

Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 8.00-17.00 — село Ленинское (центральная часть, улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Чайная, Набережная, средняя школа, детский сад, здание айыл окмоту);
  • 9.00-17.00 — села Маевка (улицы Восточная, Молодой Гвардии, Скворцова, Школьная, Строительная, Больничная, Школьная), Аламедин (переулки Дальний, Чуйский, Иваницина, улицы Алма-Атинская, Панфилова), Арашан (улицы Клубная, 8 Марта, Кошокбека, Генерала Акматова, Новостройка), Таш-Добо (улицы Западная, Аптечная, Больничная, новостройка «32 га»), Восток (улицы Озерная, Сельповская, Ленина);

Сокулукский РЭС

  • 10.00-17.00 — село Камышановка (улицы Чуйская, Спортивная, Больничная, Фрунзе, Восточная, Белинского, Молодежная, Пионерская, Мира, Школьная, Комсомольская);
  • 9.00-17.00 — села Арал (улицы Картамбаева, Дальний-Арал, Береке), Сокулук (улицы Степная, Фрунзе, Луговая, Новая, Молодежная, Белинского, Труда, Мельничная, Северная, Ключевая, Калинина, Бакыта, Алма-Атинская, Больничная), Кунтуу (улицы Новая, Сейдесембаева, Проектируемая, Молдосан, Джамгерчинова, Садовая), Студенческое (улица Беговая), Романовка (улицы Набережная, Полевая, Комсомольская, Пионерская), Торт-Куль (улицы Центральная, Новая, Западная, Советская);
  • 13.00-17.00 — село Джаны-Пахта (улицы Молодежная, Полевая, Атбашинская, Западная, Садовая, Чолпонкулова, Северная, Мичурина);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ломоносова, Ленина, Комсомольская), Петровка (улицы Строительная, Луговая), Садовое (улица Ситникова), Заря, Большевик, Сретенка;

Жайылский РЭС

  • 8.00-17.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 36-38);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Хун-Чи, Бердик (улица Красный Милянтан), Туз (улица Кыдыкеевой), Интернациональное (улица Молодежная);

Чуйский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Мээнеткеч, Калыгул, Бурана, Кызыл-Аскер, Алга.
Ссылка:
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
14 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
11 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 октября: где в регионах отключат свет
7 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 октября: где в регионах отключат свет
4 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в&nbsp;суд Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд
Суд над Атамбаевым. Милиция не&nbsp;пускает журналистов Суд над Атамбаевым. Милиция не пускает журналистов
Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и&nbsp;дело Батукаева ушло в&nbsp;суд Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и дело Батукаева ушло в суд
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Бизнес
MegaStore: удобное и&nbsp;надежное место для выбора смартфона по&nbsp;приемлемой цене MegaStore: удобное и надежное место для выбора смартфона по приемлемой цене
Почему российский спор о&nbsp;подшипниках больно отзовется в&nbsp;Кыргызстане Почему российский спор о подшипниках больно отзовется в Кыргызстане
БТА Банк: Штрафы по&nbsp;договорам ИФЦ пойдут на&nbsp;благотворительность БТА Банк: Штрафы по договорам ИФЦ пойдут на благотворительность
Как выиграть смартфон Honor 10i? Как выиграть смартфон Honor 10i?
14 октября, понедельник
18:52
Массовая драка между иностранными студентами произошла в Бишкеке
18:51
Книга с Бакиевым. Минобразования заменит учебник новым изданием
18:44
Мэрия Бишкека продолжает наводить порядок на остановках
18:41
Президент Кыргызстана прибыл в Баку
18:30
14 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет