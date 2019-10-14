14 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 62, улицы Элебесова, Коллективная, Панфилова, 1а, 1б, 111; переулки Станиславский, Равенский,

10.00-18.00 — улицы Керамическая, Широкая, Менделеева, переулок Менделеева;

9.00-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улица Улук-Тоо), улицы Чуйкова, Исанова, Керимбекова, Коенкозова, Боконбаева, Тыныстанова, Токтогула, Киевская, проспект Чуй.

Чуйская область

Аламединский РЭС

8.00-17.00 — село Ленинское (центральная часть, улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Чайная, Набережная, средняя школа, детский сад, здание айыл окмоту);

9.00-17.00 — села Маевка (улицы Восточная, Молодой Гвардии, Скворцова, Школьная, Строительная, Больничная, Школьная), Аламедин (переулки Дальний, Чуйский, Иваницина, улицы Алма-Атинская, Панфилова), Арашан (улицы Клубная, 8 Марта, Кошокбека, Генерала Акматова, Новостройка), Таш-Добо (улицы Западная, Аптечная, Больничная, новостройка «32 га»), Восток (улицы Озерная, Сельповская, Ленина);

Сокулукский РЭС

10.00-17.00 — село Камышановка (улицы Чуйская, Спортивная, Больничная, Фрунзе, Восточная, Белинского, Молодежная, Пионерская, Мира, Школьная, Комсомольская);

9.00-17.00 — села Арал (улицы Картамбаева, Дальний-Арал, Береке), Сокулук (улицы Степная, Фрунзе, Луговая, Новая, Молодежная, Белинского, Труда, Мельничная, Северная, Ключевая, Калинина, Бакыта, Алма-Атинская, Больничная), Кунтуу (улицы Новая, Сейдесембаева, Проектируемая, Молдосан, Джамгерчинова, Садовая), Студенческое (улица Беговая), Романовка (улицы Набережная, Полевая, Комсомольская, Пионерская), Торт-Куль (улицы Центральная, Новая, Западная, Советская);

13.00-17.00 — село Джаны-Пахта (улицы Молодежная, Полевая, Атбашинская, Западная, Садовая, Чолпонкулова, Северная, Мичурина);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ломоносова, Ленина, Комсомольская), Петровка (улицы Строительная, Луговая), Садовое (улица Ситникова), Заря, Большевик, Сретенка;

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 36-38);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Хун-Чи, Бердик (улица Красный Милянтан), Туз (улица Кыдыкеевой), Интернациональное (улица Молодежная);

Чуйский РЭС