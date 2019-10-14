Экс-замглаве МВД Курсану Асанову продлили меру пресечения до декабря

Бывшему заместителю министра внутренних дел Курсану Асанову продлили меру пресечения. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Известно, что постановлением суда бывший милицейский чиновник будет находиться под домашним арестом до 23 декабря.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.