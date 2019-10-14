Свободный доступ в СИЗО и колонии хотят дать сотрудникам аппарата омбудсмена

Заместителям и сотрудникам аппарата омбудсмена хотят разрешить посещать исправительные колонии и изоляторы без специального разрешения. С такой инициативой выступил депутат ЖК Дастан Бекешев. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Уточняется, что сотрудники аппарата омбудсмена смогут проверять закрытые учреждения без представителей правоохранительных органов, в том числе ГСИН, беспрепятственно и без получения специального разрешения.

Это даст уполномоченному по правам человека больше возможностей по мониторингу закрытых учреждений.

«Действующее уголовно-исполнительное законодательство создает трудности в реализации полномочий омбудсменом, так как самостоятельно он не может физически посещать все учреждения исполнения наказания», — отмечается в документе.

Депутат также предлагает в законопроекте наделить заместителей омбудсмена и его сотрудников правом проносить в исправительные колонии видео- и фотоаппаратуру. Сейчас на это требуется отдельное разрешение руководства учреждения.