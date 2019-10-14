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Общество

В Бишкеке на прилегающей к скорой помощи территории хотят сделать автостоянку

В Бишкеке на прилегающей к станции Центра экстренной медицины территории хотят сделать автостоянку. Об этом 24.kg сообщил глава станции Искендер Шаяхметов.

По его словам, частные арендаторы ОАО «Кыргызтелеком» самовольно вырубили деревья на прилегающей территории.

«На территории планируется разместить стоянку для VIP-гостей под окнами Центральной диспетчерской «103». Ранее Первомайская районная прокуратура вынесла предписание. Несмотря на это, арендаторы все же вырубили деревья. Сегодня уже ведутся работы по планироке автостоянки», — сказал Искендер Шаяхметов.
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