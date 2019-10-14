Мэрия Бишкека продолжает наводить порядок на остановках. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники управления городского транспорта совместно с инспекторами Бишкекского управления Государственного агентства автомобильного, водного транспорта весогабаритного контроля и УОБДД проводят рейды безопасности на остановках общественного транспорта.

«Составлены 2 протокола и 14 актов в отношении водителей микроавтобусов за создание помех городскому общественному транспорту и аварийной ситуации, а также организацию незаконной стоянки на остановках на улице 7 Апреля (ТРК «Мадина») и возле Орто-Сайского рынка», — отметили в мэрии.

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В муниципалитете добавили, что подобные рейды проводятся еженедельно.

Горожан, заметивших нарушение или автомобиль, который создает аварийную ситуацию или припаркован в неположенном месте, просят обращаться в дежурную часть УОБДД УВД столицы по номеру 0312530181. Фото и видео можно отправлять по WhatsApp-каналу по номеру 0703075727.