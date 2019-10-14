Юный кыргызстанец занял призовое место в международном конкурсе вокалистов

Ученик четвертого класса Центральной детской музыкальной школы имени П.Шубина Эсен Жыргалбеков занял третье место в международном конкурсе «Мугам» в Баку. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее данным, в конкурсе участвовали представители более 15 стран. В жюри входят известные знатоки традиционной музыки из разных стран: музыканты, исследователи и специалисты, занимающиеся пропагандой музыкальной культуры.

Эсен Жыргалбеков исполнил песню «Алымкан» Токтогула Сатылганова.

Организаторы конкурса — министерства образования, культуры и туризма, Союз композиторов и Национальная консерватория Азербайджана.