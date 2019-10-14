09:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кыргызский фильм «Жөө Күлүк» выиграл приз международных кинокритиков

На Международном пусанском кинофестивале в Южной Корее кыргызстанский фильм «Жөө Күлүк» режиссера Мирлана Абдыкалыкова выиграл приз международных кинокритиков ФИПРЕССИ. Об этом сообщила продюсер ленты Алтынай Койчуманова.

Члены жюри объявили о призе с формулировкой «За деликатный портрет борющейся страны глазами мальчика, бегущего, чтобы преодолеть все преграды».

Во время церемонии вручения показали видеообращение режиссера Мирлана Абдыкалыкова со словами благодарности фестивалю.

Премия ФИПРЕССИ — международной организации, объединяющей кинокритиков и киноведов — одна из самых престижных в мире кинематографии. Лауреатами премии в разное время становились такие всемирно известные режиссеры, как Эмир Кустурица, Андрей Тарковский, Френсис Форд Коппола, Роман Полански, Микеланджело Антониони и Вим Вендерс.

Читайте по теме
Мировая премьера кыргызского фильма «Жөө Күлүк» состоялась в Южной Корее

Мирлан Абдыкалыков представляет фильм «Жөө Күлүк» на международном фестивале детского и юношеского кино Schlingel в Германии.

В Кыргызстане кинокартина выйдет на экраны кинотеатров с 17 октября.
Ссылка:
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Мировая премьера кыргызского фильма «Жөө Күлүк» состоялась в Южной Корее
Кыргызский фильм «Жөө Күлүк» отобран на фестивали в Нидерландах и Германии
На кинофестивале в Иркутске покажут фильм режиссера из Кыргызстана
Фильмы из Кыргызстана удостоились нескольких наград фестиваля «Байконур»
Кыргызстанский фильм вошел в шорт-лист фестиваля документального кино «Россия»
Мировая премьера фильма «Жөө Күлүк» состоится на кинофестивале в Южной Корее
Детско-юношеский кинофестиваль «Карек» начал набор работ
Режиссер из Кыргызстана включен в жюри фестиваля «Киношок»
Кыргызстанцы успешно выступили в конкурсе «Снять фильм за 48 часов»
В Лос-Анджелесе в 91-й раз вручили премию «Оскар»
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в&nbsp;суд Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд
Суд над Атамбаевым. Милиция не&nbsp;пускает журналистов Суд над Атамбаевым. Милиция не пускает журналистов
Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и&nbsp;дело Батукаева ушло в&nbsp;суд Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и дело Батукаева ушло в суд
В&nbsp;Бишкеке начали сносить здание знаменитой типографии &laquo;Эркин-Тоо&raquo; В Бишкеке начали сносить здание знаменитой типографии «Эркин-Тоо»
Бизнес
Как выиграть смартфон Honor 10i? Как выиграть смартфон Honor 10i?
Овердрафт от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; быстрый заем и&nbsp;минимум документов Овердрафт от «Бакай Банка» — быстрый заем и минимум документов
Проект &laquo;Стипендия&raquo;: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; помогает выпускникам детских домов Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов
Планшет, который &laquo;нянчит&raquo; вашего ребенка, не&nbsp;научит его общаться. Что делать? Планшет, который «нянчит» вашего ребенка, не научит его общаться. Что делать?
14 октября, понедельник
09:30
Как выиграть смартфон Honor 10i?
09:20
Вдоль улицы Байтика Баатыра в сторону села Орто-Сай вырубают деревья
09:18
В Кыргызстане впервые в режиме онлайн зарегистрировали две новые компании
09:07
Кыргызский фильм «Жөө Күлүк» выиграл приз международных кинокритиков
09:04
Дело Атамбаева. Адвокат не знает, привезут ли сегодня в суд его подзащитного
13 октября, воскресенье
23:44
Сотрудники УОБДД ранили водителя «Лексуса». Он не подчинялся и сбил инспектора