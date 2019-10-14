Кыргызский фильм «Жөө Күлүк» выиграл приз международных кинокритиков

На Международном пусанском кинофестивале в Южной Корее кыргызстанский фильм «Жөө Күлүк» режиссера Мирлана Абдыкалыкова выиграл приз международных кинокритиков ФИПРЕССИ. Об этом сообщила продюсер ленты Алтынай Койчуманова.

Члены жюри объявили о призе с формулировкой «За деликатный портрет борющейся страны глазами мальчика, бегущего, чтобы преодолеть все преграды».

Во время церемонии вручения показали видеообращение режиссера Мирлана Абдыкалыкова со словами благодарности фестивалю.

Премия ФИПРЕССИ — международной организации, объединяющей кинокритиков и киноведов — одна из самых престижных в мире кинематографии. Лауреатами премии в разное время становились такие всемирно известные режиссеры, как Эмир Кустурица, Андрей Тарковский, Френсис Форд Коппола, Роман Полански, Микеланджело Антониони и Вим Вендерс.

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Мирлан Абдыкалыков представляет фильм «Жөө Күлүк» на международном фестивале детского и юношеского кино Schlingel в Германии.

В Кыргызстане кинокартина выйдет на экраны кинотеатров с 17 октября.